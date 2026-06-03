El jefe militar de EE.UU. visita Caracas en un gesto de apoyo al gobierno interino de Venezuela

La visita sin precedentes del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, a Caracas refleja el respaldo de Washington al gobierno interino tras la caída de Maduro y coincide con protestas sociales que exigen libertades civiles.

El general Dan Caine , jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, realizó una visita sin precedentes a Caracas, marcando un hito en las relaciones bilaterales tras el derrocamiento de Nicolás Maduro .

Este viaje, el primero de un máximo responsable militar estadounidense desde la caída del antiguo régimen, subraya el respaldo decidido de Washington al gobierno interino que actualmente lidera el país suramericano. Según un comunicado oficial del Estado Mayor Conjunto, Caine sostuvo reuniones de alto nivel con funcionarios del gabinete interino y con el personal de la embajada estadounidense en la capital venezolana.

El encuentro se produjo en un contexto de creciente cooperación entre ambos gobiernos, evidenciado recientemente por un operativo militar autorizado por las autoridades interinas que permitió el acceso a la sede diplomática norteamericana el pasado 23 de mayo. Ese despliegue, considerado uno de los episodios más visibles de la nueva relación bilateral, refleja la prioridad que Estados Unidos asigna a la estabilidad del proceso político venezolano y a la consolidación de las instituciones democráticas.

La visita de Caine eleva el nivel de contacto institucional y refuerza la presencia estratégica de Washington en medio de la transición que atraviesa el país. Mientras las autoridades profundizaban los lazos diplomáticos y militares, diversos sectores de la sociedad civil aprovecharon la jornada para expresar sus demandas pendientes. Estudiantes, sindicalistas y activistas organizaron una marcha por las calles de Caracas para exigir la liberación de personas detenidas por motivos políticos y para reclamar información sobre el paradero de desaparecidos.

Los manifestantes señalaron específicamente la sede de los servicios de inteligencia venezolanos, conocida como La Tumba, un lugar denunciado históricamente por organizaciones de derechos humanos por casos de tortura y detenciones arbitrarias. A pesar de la caída de Maduro, de las aperturas económicas impulsadas por el gobierno interino y de la aprobación de una ley de amnistía, estas organizaciones sostienen que las detenciones por opiniones políticas continúan.

Por ello, la visita del general Caine coincidió con un momento de contraste: por un lado, el fortalecimiento de los vínculos internacionales del nuevo gobierno; por el otro, la persistencia de reclamos sociales por libertades civiles y garantías democráticas. El viaje de Caine no solo representa un gesto político, sino también un mensaje claro sobre la importancia estratégica que Estados Unidos concede a Venezuela en su política exterior hacia América Latina.

Su reunión con el gobierno encargado y el personal diplomático abordó, según fuentes no confirmadas, temas de seguridad regional, cooperación antidrogas y la futura configuración de las fuerzas armadas venezolanas. Por su parte, el gobierno interino busca capitalizar este acercamiento para obtener mayor apoyo internacional y legitimidad, mientras enfrenta el desafío de responder a las exigencias de una ciudadanía que demanda transformaciones tangibles en materia de justicia, transparencia y respeto a los derechos humanos.

La coexistencia de estos dos frentes -el diplomático-militar y el social- define la complejidad de la etapa transitoria que vive Venezuela, donde los gestos de homologación internacional deben conjugarse con reformas domésticas sustanciales para garantizar una transición pacífica y sostenible hacia la democracia





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