El jefe de Gabinete presentará su declaración jurada en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito

El funcionario espera que el inicio del Mundial de fútbol desvíe la atención pública mientras transparenta su patrimonio, en un contexto de múltiples causas por corrupción y contratos de su esposa con empresas estatales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tomó la decisión de presentar su declaración jurada de bienes (DDJJ) ante la Justicia que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

El partido inaugural del Mundial de fútbol es el jueves que viene, y el funcionario no dejaría pasar esta semana para difundir la evolución de su patrimonio de modo oficial. El trámite no debería ser un acontecimiento extraordinario, pero el modo en el que avanzaron las tres pesquisas judiciales por delitos de corrupción que se tramitan en los tribunales generó un nivel de expectativa demasiado alta.

En el propio Gobierno, el jefe de los ministros espera que la atención de la mayoría de la opinión pública esté ya sumida en la competencia deportiva más importante del planeta. La pelota ya empezaría a rodar cuando Adorni dé el paso que hasta ahora evitó: transparentar, si es que puede, cómo aumentó su fortuna desde que llegó al poder.

Fuentes confiables al tanto del proceso supieron que el coordinador ministerial está a punto de entregar los papeles sobre sus finanzas a los tribunales. La causa sobre enriquecimiento ilícito tiene al fiscal Carlos Stornelli al frente. Los números no cierran en los balances del funcionario, sobre todo en los de los dos últimos años.

La contabilidad de la familia Adorni incluye los negocios de la empresa de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, con firmas vinculadas a contratos o procesos administrativos en los que se hayan beneficiado por el Estado bajo el mando libertario. Una de las compañías que contrató a la consultora de coaching ontológico de Angeletti, llamada +Be, es el denominado Grupo Foggia, justo en momentos en que avanzó hasta calificar como finalista en la licitación para manejar Tecnópolis.

El trámite fue anunciado por el propio jefe de Gabinete como un logro de gestión. El holding bajo sospecha fue fundado por la funcionaria nacional Carolina Gorini. Las finanzas del funcionario son tan enrevesadas que incluso una firma privada que le generó enormes ganancias a la empresa de su cónyuge es igualmente un problema judicial más respecto a un patrimonio bajo la lupa.

De acuerdo a fuentes que conocen los negocios de Angeletti, el Grupo Foggia contrató varias veces a +Be para diversos trabajos. Otras dos empresas clientas de la misma consultora, igualmente vinculadas a contratos con el Estado, tuvieron contratos con +Be pero menores al del principal aportante: Datco SA, un holding dedicado a la tecnología y el software que ganó varias licitaciones en la gestión de Milei.

La empresa Datco SA le facturó 5.890.800 pesos entre julio del 2024 y el 2025. La naviera National Shipping, que aclaró a las autoridades judiciales que contrató a la firma de la esposa de Adorni antes de que este llegara al directorio de YPF, le pagó a la consultora, también por varios contratos de servicios realizados entre octubre del 2024 y el 2025, un monto cercano a los 6.400.000 pesos.

Son cifras varias veces menores a lo que abonó el Grupo Foggia a Angeletti, para colmo, mientras avanzaba su proceso en la licitación para manejar Tecnópolis, un predio de más de 50 hectáreas que podría ser un gran negocio para realizar shows musicales, entre otros emprendimientos. Mientras la compañía de Gorini conseguía socios con capital financiero suficiente para presentarse en esa privatización libertaria, contrató a +Be por casi 60 millones de pesos.

Los trabajos que realizó la firma de Angeletti para la empresa creada por la funcionaria nacional, cuyo directorio está integrado por su esposo, Marcelo Dionisio, tuvieron diferentes objetivos relacionados a los Recursos Humanos como eje central. La alianza comercial entre las dos firmas se dio justo antes de que estallaran los escándalos judiciales de Adorni: empezó en septiembre del 2025 y culminó en marzo del 2026. ¿Ganará?

La empresa con la que compite en el tramo final de ese proceso pertenece al Grupo La Nación. Los números de +Be, aunque investigados en una causa diferente a la de enriquecimiento ilícito del funcionario, también son analizados en ese expediente. Es posible que la presentación de la DDJJ no altere el curso de la investigación. De lo contrario, volverían los problemas financieros para el funcionario y su esposa.

En la Justicia, como se dijo, consideran que la incorporación de la DDJJ al expediente madre del caso de enriquecimiento ilícito no cambiará el futuro inmediato del proceso. Ocurre que el fiscal Pollicita y su equipo ya analizaron buena parte de los ingresos y egresos de la familia Adorni, y detectaron varias posibles irregularidades financieras en el patrimonio de un funcionario que se quejaba desde los micrófonos de la Casa Rosada por los sueldos bajos del Gabinete de Milei.

Es por eso que la fiscalía le entregó el material que recolectó como prueba hasta este momento de la instrucción al organismo dedicado a analizar contabilidades complejas: la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI)





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