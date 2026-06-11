El jefe de Gabinete justifica la presencia de dinero no blanqueado en Bitcoin como 'un coleccionista' y genera críticas

El jefe de Gabinete, en su declaración jurada, alegó ser 'un coleccionista' para justificar la presencia de dinero no blanqueado en Bitcoin, almacenado en forma física fuera del sistema financiero. La justificación generó dudas y críticas, mientras que en el entorno de los inversores tecnológicos se entendió que el almacenamiento en billeteras frías era la forma más segura de proteger activos de hackeos. Según el funcionario, los primeros fondos de relevancia económica provenían de una situación familiar imprevista y de su pasión por las computadoras y cosas viejas.

El jefe de Gabinete, en su declaración jurada retrasada, alegó ser 'un coleccionista' para justificar la presencia de dinero no blanqueado en Bitcoin , almacenado en forma física fuera del sistema financiero.

La justificación generó dudas y críticas, mientras que en el entorno de los inversores tecnológicos se entendió que el almacenamiento en billeteras frías era la forma más segura de proteger activos de hackeos. Según el funcionario, los primeros fondos de relevancia económica provenían de una situación familiar imprevista y de su pasión por las computadoras y cosas viejas





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