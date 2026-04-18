El Jefe de Gabinete bajo la lupa: Semanas de espaldarazos y crecientes dudas judiciales

Manuel Adorni navega una semana de fuerte respaldo público, pero las sombras de las investigaciones judiciales y la incertidumbre interna en el gobierno arrojan dudas sobre su futuro. Mientras se prepara para su defensa en el Congreso, se investiga el origen de su evolución patrimonial, con indicios de una herencia paterna como posible justificación. Paralelamente, el gobierno busca salidas a urgencias legislativas y se prepara para un segundo semestre marcado por negociaciones electorales y eventos deportivos.

Manuel Adorni ha transitado una semana de notables demostraciones de apoyo. La convicción en el respaldo de los hermanos Milei lo ha mostrado empoderado en la red social X, en primera fila durante la participación del Presidente en un evento de AMCHAM, caminando junto a Karina Milei por el patio de la Rosada para posar en fotografías y viajando también con ella a Vaca Muerta. En todas estas aparatosas ocasiones, el ex vocero ha guardado silencio, limitándose a su rol institucional. En los últimos días, se había animado a contraatacar y a defenderse en las redes sociales, pero este resurgimiento de su presencia pública fue efímero: ayer mismo tuvo que salir a cuestionar a una figura cercana a su propio espacio. Nicolás Márquez, amigo y biógrafo del Presidente, un libertario de pura cepa, declaró en TN: 'Adorni está terminado, acabado y finiquitado'. Una síntesis lapidaria que Adorni reposteó de una manera curiosa: primero con un emoji de una carita riéndose que, en la madrugada, cambió por un intrigante '¿?'. Un gesto enigmático que alimenta las especulaciones sobre su estado anímico y su estrategia de comunicación.

El Jefe de Gabinete participó recientemente de una reunión de la mesa política del gobierno, un encuentro que se había espaciado considerablemente desde que estalló el escándalo que lo involucra. Hubo una excepción inicial al principio del conflicto, donde se juntaron y hablaron de todos los temas excepto, claro está, del que lo concierne directamente. Se ha instalado una especie de tabú en torno a su situación, donde nadie parece atreverse a preguntar si Karina Milei lo menciona o no antes de las deliberaciones. La mayoría descartaba que el encuentro de hoy mantendría ese espíritu evasivo. Sin embargo, empieza a crecer en algunos integrantes del gobierno una extraña sensación de incertidumbre, mientras las noticias judiciales relacionadas con Adorni no cesan y los datos de la economía real generan preocupación. Todo este panorama se ve además intervenido por la latente interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, quienes organizan, según se percibe, casi todos los movimientos clave del poder. Se trata de un desorden imparable en un momento político y económico sumamente delicado, que no solo afecta a Adorni, sino que reverbera en toda la estructura gubernamental.

La decisión, por parte de los sectores de poder, parece seguir siendo intransigente: mostrar a Adorni, defenderlo públicamente y preparar cuidadosamente su presentación en el Congreso de la Nación, adonde tiene que comparecer para ofrecer su informe de gestión el próximo 29 de abril. Mientras tanto, se está llevando a cabo un trabajo secreto y minucioso para construir el relato más relevante y misterioso de esta compleja historia: ¿cuál es esa pila de papeles y documentos que supuestamente justifican su evolución patrimonial, y que él asegura que mostrará a la Justicia en el tiempo indicado? Su futuro penal depende, en gran medida, de una presentación exhaustiva que, tarde o temprano, tendrá que realizar sobre los ingresos y gastos propios y de su cónyuge. Esta presentación se perfila como su única ventana de luz, la que le permitiría, al igual que sucedió en innumerables casos de enriquecimiento injustificable como el de los Kirchner, que la Justicia dé por válidos movimientos patrimoniales que a primera vista parecen imposibles de explicar. Es importante prestar atención a este armado, porque, como ha ocurrido en muchos antecedentes de funcionarios investigados en otras épocas, alrededor del Jefe de Gabinete se habla de que una herencia paterna podría ser el vehículo que justifique su acelerado ascenso social.

La información resulta intrigante. Si se revisan las redes sociales de Adorni en la prehistoria del año 2018, se encuentra un mensaje suyo a propósito de la sucesión de su padre: 'A los políticos: en 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría solo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo.' La pregunta que surge es si será esa famosa casa el elemento diferencial que logre parchear el evidente upgrade económico que ha experimentado desde que asumió su actual cargo en el gobierno. Si ese fue el caso, ¿por qué entonces fue necesario endeudarse para adquirir sus bienes actuales? Y, fundamentalmente, ¿por qué esa herencia o esa propiedad en particular no aparece registrada en su declaración jurada inicial ni en la de 2024? Estas son interrogantes que la justicia deberá esclarecer.

Paralelamente, la información sobre los viajes del matrimonio Adorni se multiplica. ¿La esposa y sus hijos pasaron 15 días en Disney el año pasado? ¿El viaje de nueve días a Madrid tuvo un carácter laboral o personal? La justicia está investigando a fondo estos detalles. En los próximos días, se espera que lleguen al despacho del fiscal Gerardo Pollicita todos los gastos de tarjeta de crédito del matrimonio Adorni. La pregunta que resuena es siempre la misma: ¿Por qué el funcionario afirmó en una entrevista que el viaje realizado durante el feriado de Carnaval fue su primer período de descanso en un año y medio? Este aparente bucle en su narrativa genera reflexión y evoca las palabras de Márquez, pero por ahora, la situación continuará su curso de revelaciones judiciales, con un tiempismo oficial destinado a sostener su figura pública y una expectación latente ante la proximidad del Mundial de fútbol.

En la mencionada reunión de la mesa política, había una prioridad clara a afrontar: la agenda más urgente de proyectos a tratar y a enviar al Congreso, después de que el tema Adorni consumiera un tiempo precioso en las deliberaciones. Porque en el gobierno, se prevé que el segundo semestre estará fuertemente cooptado por las negociaciones electorales de cara al año 2027, y nadie sabe qué grado de anomia en las sesiones podría generar la celebración del Mundial. Adicionalmente, vence el plazo establecido por el Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que ha pasado por un complejo proceso de aprobación, veto, rechazo del veto por parte del Congreso, y posterior judicialización, quedando finalmente vigente con una fecha límite este próximo domingo. La decisión de no cumplir con este plazo estaba tomada de antemano, y recientemente se ha buscado una salida presentando un recurso ante la Corte Suprema para que suspenda su aplicación. Esta estrategia se atribuye al ala caputista del gobierno, al igual que la maniobra del 'per saltum' a la Corte por la Reforma Laboral, firmada por Sebastián Amerio, el exvice de Justicia que ahora ostenta el cargo de Procurador del Tesoro, es decir, el principal abogado del Estado.





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