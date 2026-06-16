El caso Adorni ha generado mucha polémica en Argentina y ha llevado a algunos ministros importantes a pasar mal por este capricho presidencial. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha tenido un vendaval de buenas noticias, pero no hay nadie del gobierno que pueda salir a comunicar esto.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni , ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero . Según una investigación, Adorni prefirió ser evasor antes que ladrón, pero ahora se ha metido en un problema más grande.

La Justicia está investigando para atrás y es probable que se encuentren pruebas de que los U$S 500.000 del 2014 no existan. El presidente Javier Milei tendrá que decidir si mantiene a Adorni como jefe de Gabinete, lo que podría ser un problema político grave. El jefe de Gabinete ejecuta el presupuesto, coordina los ministerios y maneja los medios públicos, lo que lo convierte en la segunda figura más importante del gobierno.

Adorni ha sido criticado por usar el Mundial como cortina de humo y por creer que la gente se va a comer el cuento de que invirtió U$S 200.000 en Bitcoin en 2013. La pregunta es: ¿por qué sigue bancando a alguien que le hace tanto daño? El caso Adorni ha generado mucha polémica y ha llevado a algunos ministros importantes a pasar mal por este capricho presidencial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha tenido un vendaval de buenas noticias, pero no hay nadie del gobierno que pueda salir a comunicar esto. El caso SIRA, que involucra a Adorni y otros funcionarios, es un nivel de corrupción nunca visto en la historia argentina. La investigación ha encontrado pruebas de que se generaban hasta un millón de dólares diarios de ganancia.

El caso Adorni es un ejemplo de cómo la corrupción puede llegar a niveles extremadamente altos en un país





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