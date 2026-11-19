Marcelo Tinelli recuerda el momento exacto de su nacimiento el 15 de septiembre de 1996 mientras su padre conversaba con César Luis Menotti. Una historia familiar marcada por el fútbol de Avellaneda.

El legendario conductor y productor de medios Marcelo Tinelli compartió con su hijo Tobias, quien hoy cuenta con 30 años, un relato familiar que mezcla la ansiedad de la paternidad con la pasión por el fútbol local. Esta historia, que involucra al icónico director técnico César Luis Menotti, se desarrolla alrededor de un suceso biográfico preciso ocurrido en septiembre de 1996, reafirmando la profunda conexión entre la vida personal del presentador y el mundo del deporte en Argentina.

El encuentro con Menotti en el día del parto

El suceso central ocurrió el domingo 15 de septiembre de 1996, fecha exacta en la que nació el actual conductor de televisión. En ese momento, su padre, el preparador físico Sergio Tinelli, se encontraba en una situación particular que combinaba la emergencia familiar con sus obligaciones laborales. El protagonista tenía un localizador, conocido entonces como biper, ya que los teléfonos celulares no eran el dispositivo predominante en esa época.

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La tecnología portátil vibró con urgencia mientras el grupo de personas subía a un micro para dirigirse a la cancha de Independiente. El mensaje indicaba que la esposa de Sergio Tinelli estaba por ser internada y que ella estaba entrando en el trabajo de parto. La situación generó una duda inmediata en el preparador físico sobre cómo comunicar esta noticia personal a César Luis Menotti, quien era su jefe y un referente del fútbol argentino.

La reacción y la atención al fútbol

Ante la incertidumbre de cómo proceder, Sergio Tinelli se acercó a Menotti para expresarle su preocupación. Le preguntó al legendario técnico si no tomaría a mal la noticia de que iba a nacer su hijo. Menotti respondió con una actitud extraordinariamente comprensiva, indicando que se fuera tranquilo y que atendiera sus asuntos familiares sin preocupaciones.

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Sin embargo, la pasión futbolística no desapareció incluso en medio de la situación crítica. En la sala de partos de la clínica, la radio estaba encendida a todo volumen, transmitiendo los acontecimientos del deporte. El bebé, descrito como pesadito, tuvo dificultades para nacer, lo que alargó la tensión del momento mientras la escucha del fútbol continuaba sin interrupción.

La coincidencia con el clásico de Avellaneda

La anécdota cobra un giro curioso al conectar el nacimiento con el partido del clásico entre Independiente y Racing Club, disputado en la antigua Doble Visera. Sergio Tinelli llevaba puesta la ropa oficial del equipo de Avellaneda, propia de la concentración del plantel. Esta coincidencia de indumentaria y fecha marcó el recuerdo de aquel día. El contexto deportivo envolvió el momento personal de la familia Tinelli.

Tras el nacimiento del conductor, quien ahora es un ícono de la televisión nacional, la alegría se sumó al evento familiar. El equipo de Independiente logró revertir una situación difícil en el terreno de juego. Claudio Arzeno abrió la cuenta para La Academia, consolidando la ventaja inicial con un segundo gol de Guerrero.

El empate y el gol que completó la jornada

El partido no se definió fácilmente, ya que Esteban Fuertes descontó rápidamente para el rival, empatando el marcador. A falta de cuatro minutos, Claudio Arzeno marcó el empate definitivo. Esta acción provocó que el padre de Marcelo Tinelli recordara el momento con gran sonrisa frente a su hijo Tobias, cerrando una historia que une la vida familiar con los resultados deportivos del pasado.