El indicador de riesgo país de Argentina alcanza su nivel más bajo en más de cuatro años

El indicador de riesgo país de Argentina alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro años, según JP Morgan. La reducción del riesgo país está impulsada principalmente por la suba de los bonos soberanos argentinos y un clima favorable en los mercados globales. El movimiento bajista se explica por señales de distensión geopolítica en Medio Oriente y la eventual normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La baja del petróleo redujo las expectativas de nuevas presiones inflacionarias y bajó las chances de que los bancos centrales suban tasas de interés. Ese combo impulsó una mejora generalizada en las bolsas del mundo. La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cotizan en alza, pero las empresas ligadas al petróleo sufrieron. El optimismo se extendió a los principales índices bursátiles, con el S&P 500, el Dow Jones y la Bolsa de Tokio marcando alzas significativas. Europa también celebró, con Milán liderando el incremento. No todo es entusiasmo, ya que persisten algunas dudas sobre los alcances reales del entendimiento entre Washington y Teherán. La evolución del escenario será seguida de cerca, especialmente en la política monetaria global. Esta semana será clave para la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales. La atención estará puesta en las nuevas proyecciones económicas y en las señales que pueda ofrecer sobre el rumbo futuro de la política monetaria estadounidense. Aunque el riesgo país argentino todavía se encuentra por encima de los niveles de economías emergentes con acceso pleno al crédito internacional, la tendencia descendente observada durante los últimos meses muestra que el país avanza en recuperar confianza en los mercados financieros globales. El indicador de JP Morgan sigue siendo una referencia clave para medir la credibilidad argentina. Y por primera vez en casi una década, volvió a bajar de los 430 puntos. Un piso que parecía inalcanzable hasta hace poco.

El indicador de riesgo país de Argentina alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro años, según JP Morgan. El movimiento se produjo sin actividad en el mercado local por el feriado del General Martín Miguel de Güemes, pero los activos argentinos que cotizan en el exterior operaron con fuertes avances.

La reducción del riesgo país está impulsada principalmente por la suba de los bonos soberanos argentinos, que registran ganancias promedio cercanas al 1% en las plazas internacionales. El riesgo país mide la diferencia de rendimiento entre la deuda argentina y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Funciona como termómetro de confianza que el mercado le exige al país para prestarle dinero.

El movimiento bajista se explica por un clima favorable en los mercados globales, impulsado por señales de distensión geopolítica en Medio Oriente. El acuerdo incluye una eventual normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo. La baja del petróleo redujo las expectativas de nuevas presiones inflacionarias, lo que a su vez bajó las chances de que los bancos centrales suban tasas de interés.

Ese combo impulsó una mejora generalizada en las bolsas del mundo. La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cotizan en alza, pero las empresas ligadas al petróleo sufrieron. El optimismo se extendió a los principales índices bursátiles, con el S&P 500, el Dow Jones y la Bolsa de Tokio marcando alzas significativas. Europa también celebró, con Milán liderando el incremento.

No todo es entusiasmo, ya que persisten algunas dudas sobre los alcances reales del entendimiento entre Washington y Teherán. La evolución del escenario será seguida de cerca, especialmente en la política monetaria global. Esta semana será clave para la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales. La atención estará puesta en las nuevas proyecciones económicas y en las señales que pueda ofrecer sobre el rumbo futuro de la política monetaria estadounidense.

Aunque el riesgo país argentino todavía se encuentra por encima de los niveles de economías emergentes con acceso pleno al crédito internacional, la tendencia descendente observada durante los últimos meses muestra que el país avanza en recuperar confianza en los mercados financieros globales. El indicador de JP Morgan sigue siendo una referencia clave para medir la credibilidad argentina. Y por primera vez en casi una década, volvió a bajar de los 430 puntos. Un piso que parecía inalcanzable hasta hace poco





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