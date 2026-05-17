El Indec publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo

El Indice de la Actividad Económica sube en marzo de 2026 por los sectores de la industria y construcción, pero la morosidad y la caída de consumo y salarios plantean desafíos para la economía.

El Indec publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo, correspondiente al mes de marzo de 2026. En la antesala de este dato clave para la economía argentina, diversas consultoras privadas advirtieron que el 2026 comenzó con una dinámica muy débil y un comportamiento productivo en forma de "serrucho".

Además, señalaron que la caída del consumo y los salarios representa una preocupación importante. Algunas consultoras advirtieron que los salarios del sector privado formal perdieron un 3,5% en lo que va del año y que la industria y la construcción registraron datos positivos en marzo, pero que los indicadores anticipados del mes de abril ya muestran profundas mermas





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