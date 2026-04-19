La adquisición del UE Cornellá por Lionel Messi dispara la popularidad del club de Quinta División española. La entidad alcanza medio millón de seguidores en Instagram y anuncia que sus partidos se transmitirán vía Tiivii, una plataforma con Inteligencia Artificial. La historia del club, sus orígenes y su cantera de talento son puestos en relieve ante el nuevo panorama.

La adquisición del UE Cornellá por parte de Lionel Messi ha generado un impacto sísmico en el panorama del fútbol , catapultando al modesto club de la Quinta División de España a una nueva dimensión de popularidad. La noticia de la entrada del astro argentino en la estructura del club catalán no solo ha encendido la ilusión de sus aficionados de toda la vida, sino que también ha atraído la atención de miles de seguidores nuevos que desean ser partícipes de la historia de esta entidad.

El salto cuantitativo en las redes sociales es la manifestación más evidente de este fenómeno. El UE Cornellá, que compite en la Tercera RFEF, ha experimentado un crecimiento exponencial en su base de seguidores digitales, alcanzando la impresionante cifra de 542.000 adeptos en la plataforma Instagram. Esta explosión de interés ha llevado al club a comunicar de manera transparente cómo sus seguidores podrán disfrutar de los partidos que dispute a partir de ahora. La plataforma encargada de la difusión de los encuentros será Tiivii, una innovadora plataforma online que se destaca por su impulsión a través de Inteligencia Artificial, prometiendo una experiencia de visualización moderna y accesible para todos.

El Nuevo Municipal de Cornellà, hogar del equipo, es un estadio con una capacidad de aproximadamente 1.500 espectadores. Situado en Cornellá de Llobregat, un municipio colindante a Barcelona, esta cercanía geográfica evoca la profunda conexión de Messi con la ciudad condal, un vínculo que trasciende lo deportivo.

La historia del club es tan peculiar como su reciente auge. Tras un periodo de inactividad, el UE Cornellá resurgió en 1951 como resultado de la fusión de varios clubes locales, incluyendo el CF Cornellà, la Acadèmia Junyent, el Atlético Padró y la Escuela Sant Miquel. Sin embargo, sus raíces se remontan a 1923, año de su fundación original bajo el nombre de FC Cables Eléctricos, una entidad ligada a la entonces potente empresa Pirelli y General Cable. En sus inicios, el club abarcaba disciplinas como el fútbol, atletismo y ciclismo, pero la Guerra Civil Española provocó su disolución en 1931. La reanudación de actividades en 1951 marcó el inicio de una etapa de expansión, incorporando clubes más pequeños para fortalecer su academia de fútbol base, una estrategia que ha dado sus frutos a lo largo de los años.

La cantera del Cornellá ha sido un semillero de talento, forjando futbolistas que hoy brillan en la élite. Entre ellos se encuentran David Raya, portero del Arsenal y de la selección española; Jordi Alba, ex compañero de Messi en el FC Barcelona; Gerard Martín, central catalán titular en el primer equipo azulgrana; y Keita Baldé, jugador senegalés con una destacada trayectoria. La llegada de Messi a la propiedad del club no solo representa un impulso económico y deportivo, sino también un sello de garantía para el desarrollo futuro de la cantera y una atracción sin precedentes para el mundo del fútbol





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