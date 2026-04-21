El homenaje de Javier Milei al papa Francisco a un año de su partida en Jerusalén

El presidente Javier Milei recordó al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte con un acto solemne en Jerusalén y reveló detalles de su reconciliación personal con el pontífice.

El presidente Javier Milei encabezó este martes un emotivo tributo en memoria del papa Francisco, al cumplirse exactamente un año de su fallecimiento. En un gesto cargado de simbolismo, el mandatario utilizó sus redes sociales para difundir una serie de imágenes capturadas durante su histórica visita al Vaticano en febrero de 2024.

Acompañando las fotografías, Milei escribió un mensaje directo y respetuoso en el que calificó al pontífice como el argentino más importante de toda la historia, enviándole un abrazo a la distancia. Este mensaje resonó con fuerza en la opinión pública, especialmente porque el jefe de Estado se encontraba en ese momento en Israel, realizando una visita oficial. El timing de la publicación no fue un evento aleatorio, sino una acción deliberada: el Presidente eligió realizar un homenaje físico en la emblemática Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más sagrados para la cristiandad, donde encendió una vela y guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del líder religioso fallecido el 21 de abril de 2025. La publicación de Milei en las redes sociales generó una ola de reacciones inmediatas. Muchos usuarios de diversas plataformas digitales recordaron con insistencia las duras críticas y los exabruptos que el entonces candidato libertario había lanzado contra Jorge Mario Bergoglio durante la intensa campaña presidencial de 2023. Ante el cuestionamiento, el Presidente decidió romper el silencio sobre un episodio privado que cambió drásticamente la naturaleza de su relación con el Papa. Según relató, durante su encuentro personal en el Vaticano, Milei le pidió perdón al pontífice por sus declaraciones pasadas. La respuesta de Francisco, lejos de ser protocolar, fue humana y cargada de ese humor porteño que lo caracterizaba: No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos. Esta revelación, compartida por el mandatario en respuesta a un seguidor, permitió vislumbrar cómo un encuentro a puertas cerradas transformó la narrativa pública, pasando de la confrontación abierta a un diálogo institucional sólido y un respeto mutuo que se mantuvo inalterable hasta el deceso del Santo Padre. Este camino de reconciliación pasó por distintas etapas que definieron la relación entre ambos líderes. Antes de llegar a la presidencia, la tensión era evidente, con declaraciones cruzadas que preocuparon a diversos sectores políticos y religiosos. Sin embargo, el primer punto de inflexión ocurrió tras la victoria electoral de noviembre de 2023, cuando Francisco llamó telefónicamente a Milei para felicitarlo, iniciando un acercamiento inesperado. La cumbre en febrero de 2024, en el contexto de la canonización de Mama Antula, terminó de consolidar este vínculo de cortesía. Durante la ceremonia religiosa en Jerusalén este martes, el presidente estuvo acompañado por una comitiva reducida pero significativa, incluyendo a Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el ministro Juan Pablo Mahiques y el embajador Axel Wahnish. El acto no solo simbolizó el fin de las asperezas del pasado, sino también un reconocimiento formal a la figura de quien fuera el primer papa argentino y una autoridad moral de proyección global. La solemnidad del momento en el Santo Sepulcro reflejó el cierre de un ciclo en el que Milei, reconociendo el peso histórico del Papa, buscó honrar su memoria lejos de las polémicas que marcaron el inicio de su relación con la Iglesia





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