El hombre que perdió una fortuna en el Prode por un error arbitral

Daniel Olivera relata la increíble historia de cómo un fallo del árbitro Diego Abal en 2012 lo dejó sin el premio mayor de un juego de pronósticos y lo catapultó a la fama mediática.

La historia de Daniel Olivera es un testimonio fascinante sobre cómo el azar y el error humano pueden entrelazarse para cambiar la suerte de una persona, o al menos, su relación con las apuestas.

Todo comenzó en el año 2012, durante un encuentro disputado entre San Lorenzo y Colón. En aquel entonces, el Ciclón se encontraba en una situación crítica, luchando desesperadamente por evitar el descenso. El ambiente estaba cargado de tensión, y Olivera, un ferviente seguidor, no solo asistió al estadio para apoyar a su equipo, sino que también había depositado sus esperanzas en el Prode, el tradicional juego de pronósticos deportivos de Argentina.

Lo que parecía ser una jornada de gloria se transformó en una pesadilla financiera y emocional debido a una decisión arbitral sumamente controvertida que quedó marcada en la memoria del hincha. El momento clave ocurrió cuando el juez de línea, Julio Fernández, señaló un fuera de juego claro de Federico Higuaín.

Sin embargo, el árbitro principal, Diego Abal, decidió ignorar la señalización y permitió que el juego continuara. Esta negligencia permitió que, tras un centro, el defensor de Colón, Ariel Garcé, enviara el balón al fondo de la red. El gol fue validado, provocando una indignación generalizada en las tribunas.

Para Daniel Olivera, el impacto fue doble: primero, el malestar deportivo de ver a su equipo perjudicado en un momento crucial de la temporada, y segundo, la devastadora comprensión de que ese resultado alteraba drásticamente sus predicciones en el Prode. Al regresar a su hogar y revisar los resultados finales del domingo, Olivera descubrió con horror que, debido a ese único partido, había perdido la posibilidad de llevarse un premio millonario que habría cambiado su situación económica inmediata.

La magnitud de la pérdida no fue solo económica, sino sentimental, ya que Daniel confesó que ese dinero le habría servido enormemente para costear los gastos de su boda. Aunque el matrimonio se llevó a cabo, la espina de aquel dinero perdido quedó clavada en su memoria durante años. La historia cobró una dimensión mediática sorprendente cuando el diario Olé decidió llevarlo en su portada, convirtiendo a un ciudadano común en una celebridad accidental del deporte argentino.

Este hecho generó reacciones mixtas en su círculo íntimo; mientras sus amigos y familiares lo tomaban con humor, él sentía una mezcla de incomodidad y rencor hacia el arbitraje. Incluso tuvo la oportunidad de conocer a jugadores del plantel de San Lorenzo, como Julio Buffarini y Enzo Kalinski, quienes quedaron asombrados al saber que un error arbitral había costado un premio tan significativo a un hincha apasionado.

Con el paso de los años, Olivera ha transformado aquel episodio en una anécdota, aunque la lección fue definitiva: decidió no volver a apostar nunca más en su vida, convencido de que el azar y los errores externos hacían que el juego no fuera para él. Al reflexionar sobre la actualidad, destaca que la implementación del VAR (Video Assistant Referee) habría evitado completamente aquella tragedia personal, ya que la jugada era evidentemente incorrecta.

Por otro lado, la trayectoria de Diego Abal terminó siendo accidentada, enfrentando suspensiones y, finalmente, su expulsión del arbitraje de la AFA en 2023 tras otro error garrafal. Hoy, la historia persiste en su hogar, donde sus hijos, al ver la tapa del diario, le preguntan ingenuamente si fue jugador profesional de fútbol, obligándolo a explicarles que su fama se debió, irónicamente, a haber perdido una fortuna por un fuera de juego no cobrado





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