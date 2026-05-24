El hijo y ayudante de Gustavo aseguran la continuidad del cuerpo técnico despido

El colaborador del cuerpo técnico despedido este sabado por Diego Milito, en Instagram, asegura la continuidad del cuerpo técnico y enumera las conquistas del equipo bajo su mando.

El hijo y ayudante de Gustavo aseguró tras la decisión de Diego Milito : 'Nos quedaba mucho para dar', y enumeró las conquistas del equipo bajo el mando de su cuerpo técnico .recien comienzan y el primero en salir a hablar del lado del cuerpo técnico despedido este sabado por Diego Milito fueDejando en claro la postura de desacuerdo pero a su vez de enorme cariño por la institución, el colaborador del DT escribió en Instagram: 'Títulos internacionales: 2.

Semifinalista de Copa Libertadores (tercera en la historia del club). Subcampeón argentino y 61 por ciento de efectividad en puntos totales (dos años y medio de gestión)'.

Tras repasar esos logros, Gonzalo completó el descargo con una reflexión personal que desnuda el malestar con que recibieron la noticia:para despedirse de la gente, atento a que el ciclo se cortó dos partidos antes del final del semestre en los que de todas formas no iba a maximizar el contacto con el público (por Copa Sudamericana es a puertas cerradas y por Copa Argentina en Jujuy).

Habrá que ver ahora cómo completa Gustavo la postura del clan, entre la idolatría de los hinchas, su total identificación con La Academia y el enojo de buena parte del público con una dirigencia a la que ya le achacaban los malos resultados y esta resolución coloca en el centro de la escena para extremar el apuro por resultados. ¿Quién tomará las riendas del banco de La Academia en las próximas horas? Independient





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