El hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia es designado como juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe

El hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia, Emilio Rosatti, fue designado como juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La designación fue firmada por el presidente Javier Milei y cubrirá una vacante en la provincia de Santa Fe.

El hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia, Emilio Rosatti , fue designado como juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La designación fue firmada por el presidente Javier Milei y cubrirá una vacante en la provincia de Santa Fe.

Rosatti fue uno de los 88 inscriptos para cubrir la vacante y obtuvo 88 puntos en la prueba escrita, pero quedó noveno en la evaluación de los antecedentes profesionales. Sin embargo, después de que la subcomisión del Consejo integrada por Carlos Matterson y Diego Molea analizara las impugnaciones a las calificaciones, Rosatti quedó en el puesto tres y se aseguró un lugar en la terna en el paso siguiente del concurso: las entrevistas personales.

Rosatti pasó del tercer al primer lugar y se convirtió en uno de los tres candidatos seleccionados para cubrir la vacante. El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Matterson, firmó la designación y la envió al presidente para su aprobación. La designación se realizó después de que la Corte presentara una iniciativa para disminuir la discrecionalidad en el proceso de selección de los candidatos a jueces.

El hijo del juez de la Corte evitó hacer un juicio de valor sobre la iniciativa y dijo que la propuesta era de la Corte y estaba dentro de sus facultades. También evitó polemizar sobre la denominada ley antimafia y dijo que la aplicación concreta de la ley estaba fallando y que se debería corregir.

Rosatti fue consultado por los senadores sobre su opinión sobre el cambio de sistema de elección de jueces que impulsaron Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desde la Corte, pero su padre no firmó





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