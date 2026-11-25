Gobierno regional de Canarias despliega la UME en El Hierro ante la llegada de 3 mil migrantes en 48 horas, saturando recursos sanitarios e insostenible.

El Gobierno regional de Canarias ha solicitado formalmente el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias ( UME) en la isla de El Hierro para afrontar una crisis humanitaria sin precedentes. Esta decisión estratégica responde al colapso inminente de los servicios esenciales ante la llegada masiva de migrantes, una situación que las autoridades locales califican claramente como insostenible. La medida busca garantizar la seguridad sanitaria y el orden público en un territorio que ya no puede asumir la carga por sí solo.

Desborde sanitario tras llegada de 3 mil personas

La necesidad de intervención militar se debe a la saturación absoluta de los recursos sanitarios disponibles en la isla. En apenas dos días, cerca de 3 mil migrantes han llegado a El Hierro, una ubicación con una población total de apenas 12 mil habitantes. Este flujo repentino equivale a una cuarta parte de la población residente de la isla, generando una presión logística que ha superado la capacidad de respuesta civil. Las autoridades advierten que existe una dificultad grave para garantizar la seguridad sanitaria básica ante el desborde de todos los medios existentes.

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Activación del plan marco de emergencia

Para gestionar esta emergencia, el ejecutivo autonómico ha activado el plan marco que permite organizar los servicios de emergencia frente a situaciones de grave riesgo. Este protocolo facilita la coordinación entre distintas administraciones y cuerpos de seguridad para estabilizar la situación. Aunque aún no se ha determinado la cantidad exacta de personal militar que participará en el operativo, el objetivo central es brindar apoyo directo al Ejecutivo regional. Este respaldo es crucial ante la llegada constante de embarcaciones con migrantes registradas durante las últimas semanas, las cuales se han intensificado dramáticamente en los últimos días.

Récord diario de arribos en La Restinga

La intensificación del flujo migratorio alcanzó su punto árido este martes, fecha en la que se registraron cifras históricas. Alrededor de 2 mil personas arribaron exclusivamente durante este día, estableciendo un nuevo récord diario de llegadas a la isla. Imágenes capturan a migrantes navegando en embarcaciones de madera hacia el puerto de La Restinga, evidenciando la precariedad de las travesías. Estas cifras contrastan marcadamente con los datos de la primera mitad de 2026, donde se rescataron 3.708 personas en las costas del archipiélago, lo que representa un 67% menos que durante el mismo período de 2025.

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Impacto en la dinámica migratoria del archipiélago

El aumento explosivo de llegadas durante octubre y noviembre ha modificado drásticamente el escenario migratorio regional. Tras meses de relativa calma comparada con años anteriores, la situación actual ha llevado al Gobierno regional a solicitar la intervención de las fuerzas armadas. El mandatario regional ha explicado que la crisis es insostenible tanto desde el punto de vista migratorio como desde el sanitario. Esta dualidad de problemas exige una respuesta integral que trasciende la capacidad de los cuerpos policiales y sanitarios civiles, justifying así la presencia militar para garantizar los derechos básicos de las personas llegadas.

Próximos pasos y coordinación institucional

La intervención de la UME marcará un nuevo capítulo en la gestión de las fronteras sur de España. La presencia militar permitirá liberar a los recursos civiles para enfocarse en la atención médica y la coordinación logística, mientras se evalúan estrategias de redistribución o acogida a largo plazo. Las autoridades regionales continúan monitoreando la situación en tiempo real, anticipándose a posibles oleadas adicionales mientras se implementa el despliegue establecido. La estabilidad de El Hierro depende ahora de la eficacia de esta operación conjunta y de la coordinación con las instituciones estatales para resolver la crisis de manera ordenada y humana.