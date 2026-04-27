El Gurú del Blue propone una 'cartera soñada' para inversores en un contexto de dólar estable

Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, ofrece una estrategia de inversión combinando bonos en dólares y pesos para generar ingresos mensuales y proteger el capital en un mercado con tasas en descenso.

En un escenario económico marcado por la relativa estabilidad del tipo de cambio, el reconocido analista financiero Salvador Di Stefano , ampliamente conocido como el Gurú del Blue, ha presentado una estrategia detallada para que los inversores construyan una cartera de inversiones optimizada, combinando diversos instrumentos financieros.

Su más reciente informe semanal destaca una disminución significativa en las tasas de interés en pesos, lo que representa una oportunidad para que las empresas fortalezcan su capital de trabajo. Di Stefano explica que la liberación de encajes y requisitos de liquidez por parte del Banco Central ha inyectado liquidez al mercado, un paso crucial para mejorar las condiciones financieras.

Actualmente, las tasas de interés de los plazos fijos ofrecidos por los principales bancos se sitúan por debajo del 20% anual, y se espera que esta reducción se traslade a las empresas en forma de tasas activas más bajas. Sin embargo, el analista subraya que el mercado de crédito sigue dependiendo en gran medida del cambio de cheques y de financiamientos a corto plazo, debido a la falta de garantías sólidas o flujos de fondos consistentes que permitan otorgar préstamos a largo plazo.

En este contexto, la disminución de las tasas de interés ofrece una oportunidad para refinanciar deudas y reducir las cuotas mensuales. Di Stefano recomienda encarecidamente a las empresas y a las familias endeudadas que aprovechen esta coyuntura para reconvertir sus deudas en tarjetas de crédito en préstamos con tasas de interés más razonables. El analista considera que las tasas de interés en pesos no son particularmente atractivas para los inversores.

Los plazos fijos ofrecen un rendimiento de alrededor del 17% anual, mientras que las letras (LETRAR) rinden aproximadamente un 28%. Ante este panorama, Di Stefano manifiesta una clara preferencia por los bonos denominados en moneda extranjera, especialmente en dólares, en comparación con los títulos ajustados por inflación.

Argumenta que un bono en pesos que se ajusta por inflación, como el TZX28, ofrece un rendimiento equivalente a la inflación más un 6,5%, mientras que un bono en dólares con vencimiento en 2028 rinde un 8,2%. Esta diferencia de 1,7% a favor del bono en dólares, sumada al hecho de que el bono en dólares paga renta mensual del 0,5% mientras que el bono en pesos paga todo al final del período, lo convierte en una opción más atractiva desde su punto de vista.

Esta estrategia de priorizar activos en dólares busca proteger el capital de los inversores frente a la volatilidad del peso y la incertidumbre económica. La recomendación se basa en la percepción de que el dólar ofrece una mayor estabilidad y potencial de rentabilidad en el mediano y largo plazo.

Además, la renta mensual del bono en dólares proporciona un flujo de ingresos constante y predecible, lo que puede ser especialmente valioso en un entorno de alta inflación. Con base en estos análisis, Di Stefano propone la construcción de una “cartera soñada” diversificada que combine diferentes instrumentos financieros para maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos.

Sugiere incluir el bono AO28, que ofrece renta mensual en dólares, junto con el DICP, que paga amortización y renta semestral en pesos durante los meses de junio y diciembre. La estrategia también contempla la incorporación de obligaciones negociables de YPF y bonos soberanos como el AL35 y AN29. Di Stefano proyecta que esta cartera de bonos generará un flujo de renta mensual en dólares, complementado con amortizaciones y rentas en pesos en junio y diciembre.

Específicamente, destaca que los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre generarán ingresos en dólares a través de los bonos soberanos y las obligaciones negociables de YPF. En resumen, la “cartera soñada” propuesta por el Gurú del Blue busca ofrecer un equilibrio entre ingresos en dólares y pesos, con pagos mensuales regulares y una diversificación que reduce la exposición a riesgos específicos.

Esta estrategia se presenta como una alternativa atractiva para los inversores que buscan proteger su capital, generar ingresos pasivos y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado financiero actual. La clave del éxito de esta cartera radica en la combinación estratégica de activos que ofrecen diferentes tipos de rendimiento y protección contra la inflación y la devaluación





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