El Gurú del Blue analiza las últimas novedades del mercado y lanza una advertencia a las empresas

El experto en finanzas ha destacado la mejora de la calificación de Argentina y la disminución del precio del petróleo, y ha sugerido una estrategia de inversión para obtener una tasa de retorno atractiva. Además, ha lanzado una advertencia importante a las empresas para el año 2027.

El reconocido experto en negocios y finanzas, apodado el 'Gurú del Blue', ha analizado las últimas novedades del mercado y ha destacado dos noticias positivas: la mejora de la calificación de Argentina y la disminución del precio del petróleo.

Según el gurú, estas noticias podrían alinear los astros para que el país obtenga garantías por USD 2500 millones, lo que le permitiría renovar parte de su deuda a vencer en 2027. Sin embargo, también ha destacado la importancia de emitir bonos con tasas atractivas para seguir reduciendo el riesgo país.

Además, ha sugerido una estrategia de inversión que podría generar una tasa de retorno superior al 27% anual en momentos de rendimientos pobres en el mercado. En otra noticia, el gurú ha lanzado una advertencia importante a las empresas para el año 2027: 'Poné la plata o te vas a fundir'





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