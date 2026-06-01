El Gurú del Blue analiza la estrategia de inversión en bonos argentinos y pronostica superávit comercial récord

El analista Christian Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, detalló una operatoria con bonos soberanos AE38 y AL41 y pronosticó que las exportaciones alcanzarán los 100.000 millones de dólares en 2026, impulsando un superávit comercial y una desaceleración inflacionaria.

El analista financiero conocido como el Gurú del Blue, Christian Di Stefano , analizó los recientes movimientos en el mercado y ofreció un panorama positivo tanto para la economía global como para la argentina.

En su informe, Di Stefano señaló que la disminución de las tasas de interés de los bonos del tesoro estadounidense, que podrían volver a ubicarse por debajo del 4,0% anual, será una gran noticia para los mercados emergentes, ya que impactará favorablemente en la inflación global. En el plano local, destacó el desempeño del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en los primeros cinco meses del año compró cerca de 10.000 millones de dólares, alcanzando la meta anual establecida.

Este resultado se atribuye a un fuerte aumento en las exportaciones, las cuales en el primer semestre rondarán una cifra similar. El analista pronostica que el año 2026 cerrará con exportaciones por 100.000 millones de dólares y un superávit comercial superior a los 20.000 millones de dólares, lo que contribuiría a que la inflación mensual se ubique por debajo del 2%.

Di Stefano explicó en detalle una estrategia de inversión basada en la compra de bonos soberanos argentinos en dólares, específicamente los títulos AE38 y AL41. Describió el mecanismo: un inversor que tiene comprados bonos AE38 por el equivalente a 200.000 nominales, hoy tiene un valor en dólares de aproximadamente 163.000. Con ese monto, podría caucionar esa posición para obtener unos 74.000 dólares y así comprar 100.000 nominales del bono AL41. La operatoria se desarrolla en un plazo de 32 meses.

Entre el mes actual y enero de 2029, el bono AE38 paga amortización y renta por 32,46 dólares por cada 100 nominales; con 200.000 nominales, el cobro asciende a 64,92 dólares. El inversor utiliza esos flujos para pagar la caución. Al final del período, se obtendrían 177.040 dólares del bono AL41 y 202.380 dólares de los bonos AE38, sumando un total de 379.420 dólares a cobrar entre 2038 y 2041.

Sin embargo, el Gurú del Blue advirtió que para que esta estrategia sea viable y atractiva se requieren dos condiciones fundamentales. En primer lugar, Argentina debe reducir significativamente el riesgo país y demostrar capacidad de repago de la deuda. En segundo lugar, es clave que la tasa de interés de la caución en dólares se mantenga baja durante todo el período de tiempo de la operación.

Estas condiciones son esenciales para mitigar el riesgo y asegurar la rentabilidad esperada en un contexto de alta volatilidad y desconfianza en la macroeconomía local





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