El Gran Fiasco de Al Capone: La Bóveda Secreta que Nunca Existió

El programa de televisión de Geraldo Rivera en 1986 que prometía revelar los secretos de Al Capone terminó siendo una decepción masiva, exponiendo la búsqueda de un mito y la fascinación continua por el legendario mafioso.

La transmisión batió récords de audiencia. Fue el programa especial no deportivo más visto en la televisión de Estados Unidos hasta ese momento, emitido en vivo a más de 30 países.

La expectativa era enorme, alimentada por la posibilidad de un descubrimiento histórico. Sin embargo, todo culminó en un fracaso monumental, uno de los más grandes en la historia de la televisión. La promesa era acceder a las bóvedas secretas de Al Capone, el mafioso más famoso del siglo XX. ¿Qué secretos ocultaba esa pared?

¿Qué encontrarían? ¿Montañas de dólares mohosos? ¿Una colección de cajas fuertes? ¿Restos de víctimas olvidadas por el tiempo?

¿Un arsenal de armas? A fines de abril de 1986, el programa especial conducido por Geraldo Rivera capturó la atención de Estados Unidos. Más de 30 millones de espectadores sintonizaron, generando ingresos publicitarios comparables a los del Super Bowl. Podría haberse considerado un 'Super Bowl de la Mafia'.

El programa, titulado 'El Misterio de la Bóveda Secreta de Al Capone', prometía explorar los túneles del Hotel Lexington de Chicago, que había sido el hogar del capo durante años, y acceder a una bóveda secreta derribando paredes. A pesar de que habían transcurrido casi cuarenta años desde su muerte, Al Capone seguía generando fascinación, su figura mantenía un atractivo perdurable. Su reinado fue relativamente breve, apenas siete años, desde 1925 hasta 1932.

Luego vino la caída: la prisión, la enfermedad, el ostracismo y finalmente, la muerte. Muchos otros mafiosos lo sucedieron, pero la leyenda de Al Capone logró trascender el tiempo. Él es el arquetipo del mafioso. Alphonse Gabriel Capone nació en Brooklyn en enero de 1899.

Desde joven, le atrajo la vida en las calles, siempre buscando oportunidades para destacar y obtener beneficios. Sus problemas de conducta eran frecuentes en la escuela. En esos años conoció a Frankie Yale, un gángster que lo reclutó y lo tomó bajo su protección, valorando la energía y la disposición del joven Capone (quien, una vez en el poder, no dudó en ordenar el asesinato de su mentor por motivos de negocios).

Durante una pelea en un club nocturno, Al Capone sufrió un corte en la cara que le dejó profundas cicatrices en una mejilla. Ya no necesitaba un apodo, lo llevaba grabado en su rostro: 'Scarface'. Se mudó a Chicago y, después de realizar diversos trabajos para su nuevo jefe, se convirtió en la mano derecha del mafioso local Johnny Torrio.

En poco tiempo, Al Capone tomó el control del negocio tras la jubilación de Torrio, mostrando una clara vocación por eliminar cualquier competencia. Eran los tiempos de la Prohibición, de la Ley Seca. Sus negocios se extendían mucho más allá de la venta ilegal de alcohol. Si bien esta actividad consolidó su imperio, también se dedicaba a otros negocios lucrativos para los mafiosos: el juego ilegal, la protección y la prostitución.

El abecedario del crimen organizado. Capone era un hombre de negocios astuto y previsor. En sus entrevistas, advertía sobre la inminente caída de la Bolsa, instando a sus allegados a vender sus acciones. También previó que la Ley Volstead (Ley Seca) tendría una vida corta y comenzó a diversificar sus intereses e inversiones.

No era despreciado por la gente común. Su carisma y su costumbre de aparecer en los medios contribuyeron a ello. También adoptó ciertas actitudes demagógicas que lo posicionaron favorablemente ante la opinión pública. Durante la Gran Depresión de 1929, organizó la distribución diaria de alimentos y leche para los más necesitados, presentándose como un suplente de las deficiencias del Estado.

Al Capone se definía a sí mismo como un benefactor público que brindaba pequeños placeres a los habitantes de su ciudad: alcohol, juego y prostitutas. La clandestinidad de sus negocios contrastaba con su omnipresencia en el debate público. Disfrutaba del protagonismo y lo buscaba activamente. A Capone le encantaba ver su rostro en los periódicos, leer sus declaraciones grandilocuentes y altivas en letras de molde.

Fue un personaje mediático antes de que el concepto siquiera existiera. Esto explica por qué fue el gángster más famoso de su época, cuando en todo Estados Unidos había al menos dos docenas de hombres con igual poder y una similar falta de respeto por la ley. Quería ser famoso como Babe Ruth, firmar autógrafos y ser reconocido en la calle. Quería pasar de ser un enemigo público a una figura pública.

El soborno de numerosos periodistas influyó significativamente en la creación de su imagen pública. Capone, por su parte, no consideraba descabellado que un líder mafioso apareciera en la portada de la revista Time. Fue un asesino. Se le atribuyen más de 300 asesinatos.

Convirtió a Chicago en un campo de batalla. Su lenguaje era el de la violencia. Los ajustes de cuentas se llevaban a cabo a plena luz del día. Los tiroteos se habían convertido en un espectáculo habitual en las esquinas céntricas de Chicago.

Durante una visita a la ciudad, Lucky Luciano, el famoso mafioso de Nueva York, sentenció: 'Chicago es una ciudad de locos. Nadie está seguro en la calle'





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