El Gobierno tiene hasta el domingo para reglamentar la ley del Fondo de Ahorro Laboral

El Fondo de Ahorro Laboral (FAL) es un instrumento de ahorro y protección para los trabajadores, que se implementará en el segundo semestre del año si el Gobierno no reglamenta la ley en tiempo. Los fondos del FAL podrán invertir en activos como bonos CER, títulos subsoberanos y fondos de fondos.

El Gobierno tiene hasta el domingo para reglamentar la ley que crea el Fondo de Ahorro Laboral ( FAL ) o para publicar el decreto que prorrogue su entrada en vigor.

De no hacerlo, su implementación se retrasará hasta el segundo semestre del año. Según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, la caída de la recaudación del FAL podría llegar a 0,15% del PBI. Los borradores de las resoluciones generales ya están escritos en la Comisión Nacional de Valores y en ARCA, a la espera de la elaboración de los decretos por la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Economía.

En el mercado, las sociedades gerentes de fondos están ansiosas por salir a la cancha a buscar clientes, pero advierten que la demora en la implementación de la ley se debe a temas fiscales. Los proveedores están listos para hacer acuerdos con las empresas cuando la ley sea obligatoria, pero el mercado de deuda y acciones no está demasiado pendiente de la implementación inmediata del FAL.

Sin embargo, los textos preliminares de la ley ya contienen algunas definiciones clave, como la elección de los instrumentos que podrán comprar cada FAL por parte de los fondos del FAL. La elección de los activos estuvo marcada por un fuerte lobby de distintos sectores, incluyendo funcionarios provinciales que propusieron que el FAL pueda comprar títulos subsoberanos emitidos por sus distritos.

Los instrumentos preferidos por las sociedades gerentes de fondos incluyen bonos CER y a tasa Tamar, así como la inversión en fondos de fondos, es decir, fondos comunes de inversión que suscriban cuotas de otros. Esta alternativa sería lógica para los primeros meses del FAL, cuando las gerentes administren una cantidad de dinero todavía pequeña.

Según la ley, cada empleador deberá conformar una cuenta como un patrimonio separado, destinada al eventual pago de indemnizaciones, con una contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y de 2,5% para las Micro, pequeñas y medianas empresas. El FAL será inajenable e inembargable y administrado por una sociedad gerente de fondos de inversión o un fideicomiso financiero





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