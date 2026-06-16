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El Gobierno se enfrenta a una difícil situación en el Congreso

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El Gobierno se enfrenta a una difícil situación en el Congreso
GobiernoCongresoPeronismo
📆6/16/2026 9:45 AM
📰clarincom
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El peronismo está apuntando al jefe de Gabinete, y el oficialismo duda en sostener una sesión prevista en el Senado. La oposición está reclamando la renuncia de Adorni, y el oficialismo está explorando la posibilidad de avanzar con mayoría especial para destituirlo.

El Gobierno se enfrenta a una difícil situación en el Congreso , donde la oposición está aumentando su presión. El peronismo está apuntando al jefe de Gabinete, y el oficialismo duda en sostener una sesión prevista en el Senado.

La situación se complica con la presentación de la declaración jurada de Adorni y sus intentos de explicar su crecimiento patrimonial. La oposición está reclamando su renuncia, y el oficialismo está explorando la posibilidad de avanzar con mayoría especial para destituirlo. La situación política está volviéndose cada vez más tensa, y el Gobierno se enfrenta a una difícil decisión

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Gobierno Congreso Peronismo Oficialismo Oposición

 

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