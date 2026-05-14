El Gobierno retira del Senado el proyecto de pago a acreedores por ajustes técnicos

El Ejecutivo decidió retirar la ley para pagar 171 millones de dólares a fondos holdouts debido a cambios de último momento, mientras el Senado debate la continuidad del juez Mahiques y la ley de armas.

En una jornada marcada por la incertidumbre legislativa y los ajustes de último momento, el Gobierno Nacional tomó la decisión estratégica de retirar del temario del Senado la República Argentina el proyecto de ley que permitía el desembolso de 171 millones de dólares destinados al pago de fondos acreedores.

Estos fondos, conocidos como holdouts, mantienen una deuda en default desde la devastadora crisis económica y social del año 2001. La medida fue implementada luego de que el Ministerio de Economía, a través del Palacio de Hacienda, introdujera una serie de modificaciones técnicas sustanciales al acuerdo original justo antes del inicio de la sesión parlamentaria.

Esta maniobra, que incluyó aproximadamente 60 cambios en el articulado del proyecto, fue recibida con suspicacia por los sectores kirchneristas, quienes cuestionaron la opacidad de los cambios realizados a contrarreloj. La decisión de devolver el proyecto a las comisiones fue solicitada por los bloques aliados, buscando garantizar que el texto final sea preciso y exacto, evitando así cualquier posible impugnación legal futura.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, justificó el retiro alegando que se trataba de una cuestión estrictamente técnica, aunque aseguró que el tratamiento del tema probablemente se retome la próxima semana. Según Abdala, el país cuenta con los recursos financieros suficientes para cumplir con sus compromisos internacionales, subrayando la importancia de que Argentina mantenga una imagen de responsabilidad y transparencia frente al mundo.

El anuncio formal fue realizado por Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien detalló que el retiro se debe al envío de una adenda al convenio firmado con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Existe una presión temporal considerable, ya que el acuerdo debe contar con la aprobación del Congreso antes del 31 de mayo para ser efectivo.

A pesar del retiro de este proyecto, la sesión continuó con el quórum asegurado por La Libertad Avanza y diversos bloques dialoguistas. Uno de los puntos más polémicos de la agenda fue el tratamiento del pliego para extender la permanencia del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal.

Mahiques, quien se aproxima a los 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial, requiere un nuevo acuerdo del Senado para continuar en su cargo hasta el año 2031. Esta extensión ha generado un fuerte rechazo en el kirchnerismo, que acusa al magistrado de formar parte de una estrategia de lawfare contra la expresidenta Cristina Kirchner.

Además, la figura de Mahiques ha estado envuelta en controversias recientes, incluyendo su participación en el polémico viaje a Lago Escondido y denuncias sobre festejos en una quinta en Pilar vinculada al dirigente de la AFA, Pablo Toviggino. Simultáneamente, el Senado avanzó en la discusión de otros temas normativos de relevancia, como el proyecto de regularización de la tenencia de armas de fuego.

Esta iniciativa busca ordenar el registro de armamento en el territorio nacional y propone la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas hasta finales de 2027, con el objetivo de reducir la circulación ilegal de armamento. Por otro lado, el Poder Ejecutivo ha enviado un nuevo paquete de 64 pliegos judiciales que se suman a otros 77 nombramientos ya en debate en la Comisión de Acuerdos.

Con esta movida, el oficialismo busca cubrir vacantes críticas en juzgados federales y nacionales, poniendo especial énfasis en los tribunales con sede en la Ciudad de Buenos Aires, en un intento por agilizar la administración de justicia y consolidar la estructura judicial alineada con las políticas actuales del Estado





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