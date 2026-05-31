El Gobierno respira por la mejora económica y la división opositora

Javier Milei capitaliza la estabilización económica y la fragmentación de la oposición, que no logra articular una alternativa. El peronismo y otros espacios políticos libran batallas internas en lugar de enfocarse en un proyecto común, mientras el oficialismo controla la agenda legislativa y mantiene su base electoral.

El Gobierno experimenta un respiro tras meses de dificultades, impulsado por una mejora en la actividad económica y un amortiguamiento del malestar político que marcó el inicio del año.

La oposición, por su parte, continúa dividida y carente de una estrategia unificada que represente un desafío serio. Si bien el oficialismo controla la agenda legislativa y ha logrado avanzar con sus proyectos, los datos económicos recientes y el manejo de conflictos sociales, como el universitario, han permitido estabilizar la situación.

Además, las encuestas indican que el presidente Javier Milei ha detenido su caída en la imagen pública y, lo más significativo, ningún sector opositor ha logrado capitalizar el descontento. Este escenario sugiere que, de mantenerse la estabilización económica, el gobierno podría arribar a las próximas elecciones de 2025 en una posición de relativa fortaleza, mientras la fragmentación opositora obstaculiza la emergencia de alternativas claras.

El peronismo, históricamente fuerza hegemónica en la oposición, atraviesa por una profunda crisis de identidad y liderazgo. La corriente se encuentra dividida entre verschiedenen facciones, desde el kirchnerismo hasta los gobernadores que buscan autonomía, y no logra consolidar una propuesta que entusiasme a su electorado. El kirchnerismo, por su parte, lidia con sus propias tensiones internas, como la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, y con el desgaste de su discurso.

Esta fragmentación se refleja en la incapacidad del space para presentar una agenda alternativa, limitándose a criticar las medidas económicas sin ofrecer un rumbo definido. La pelea interna por el control de las listas para las elecciones de 2025 domina la agenda peronista, pero no alcanza para construir una fuerza cohesionada. Mientras tanto, figuras como Miguel Ángel Pichetto y Sergio Uñac intentan posicionarse como intermediarios, aunque su cercanía al kirchnerismo les genera recelos en los espacios más antiperonistas.

Otras fuerzas, como la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, también buscan redefinirse en este contexto. La UCR se debate entre quienes favorecen un acercamiento al kirchnerismo por conveniencia electoral y quienes resisten, impulsando un bloque alternativo de centro con figuras como Ernesto Sanz o Mario Negri.

Por su lado, Mauricio Macri, líder del PRO, amenaza con una posible candidatura presidencial, un movimiento que responde tanto a la necesidad de mantener su peso político como a la pugna por el control de la ciudad de Buenos Aires, donde su rival Patricia Bullrich busca imponerse. En este tablero, el gobierno de Milei apuesta a tres variables económicas clave: controlar la inflación, lograr un superávit fiscal y negociar con el FMI.

El éxito o fracaso de estas metas definirá su suerte y, por extensión, el panorama para 2027. La oposición, en todas sus variantes, carece de un relato convincente que capitalice los eventuales tropiezos oficiales, y su fragmentación确保了 que, por ahora, el oficialismo navegue con viento a favor





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