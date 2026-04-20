El Gobierno propone una reforma integral para limitar el acceso a pensiones por invalidez

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente de discapacidad, implementando un sistema de auditorías, reempadronamiento obligatorio y un modelo de invalidez más restrictivo que excluye el uso del CUD.

El Gobierno nacional ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley titulado Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez, el cual tiene como objetivo principal reformar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad , normativa que fue impulsada por la oposición el año pasado. Esta ley vigente, que declara la emergencia en el sector hasta finales de 2026, ha sido objeto de una intensa disputa política y judicial.

A pesar de que el presidente Javier Milei intentó vetarla y posteriormente suspenderla por decreto, una orden judicial obligó al Poder Ejecutivo a su cumplimiento efectivo. En respuesta, el Gobierno ha desmantelado la Agencia Nacional de Discapacidad, transformándola en una secretaría bajo la órbita de Mario Lugones, mientras busca ahora un cambio de paradigma en el otorgamiento de beneficios sociales que permita reducir significativamente el gasto fiscal asociado al área. La pieza central del proyecto del Ejecutivo es la sustitución del criterio de acceso a las pensiones. Mientras la ley vigente se basa en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en una perspectiva amplia, alineada con los estándares de la Convención de la ONU, que considera la interacción entre deficiencias y barreras del entorno, la nueva propuesta busca regresar a un modelo médico tradicional y restrictivo centrado en la imposibilidad funcional para trabajar. Al eliminar la mención al CUD y a la Protección Social, el Gobierno pretende que la pensión sea percibida únicamente por personas sin recursos y mayor de 70 años o con una invalidez laboral certificada. Además, se establece que el monto será equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Aunque esto aporta una referencia objetiva de valor, el proyecto endurece las condiciones de incompatibilidad: cualquier actividad laboral registrada, incluso en el régimen de monotributo, implicaría la pérdida automática del beneficio, lo que supone un retroceso respecto a las flexibilidades actuales que buscaban la integración laboral del colectivo. El articulado propone un sistema de auditorías preventivas altamente sensible. Se introduce la facultad de suspender una pensión antes de que exista una resolución definitiva, obligando al beneficiario a pasar por un proceso de rehabilitación provisional. Asimismo, el proyecto instruye un reempadronamiento masivo de todos los titulares actuales, otorgando un plazo perentorio de 90 días para actualizar datos personales, médicos y socioeconómicos. La falta de respuesta en dicho plazo derivará en la baja automática, con una oportunidad final de 60 días para regularizar antes de la baja definitiva. Por otro lado, en cuanto al sistema de prestaciones, el proyecto elimina los valores universales de los aranceles, proponiendo un esquema federal donde cada obra social podrá determinar sus propios montos, abandonando la actualización automática por índice de movilidad previsional que protegía a los prestadores contra la inflación. Finalmente, se habilita al Estado nacional a delegar la gestión del programa de salud en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, descentralizando una responsabilidad que hasta ahora mantenía una coordinación centralizada





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