El Gobierno privatiza Transener a Edison y Genneia por US$356 millones y propone congelamiento de tarifas

El Ministerio de Economía celebró hoy la adjudicación de la participación estatal Transener a Edison Energía y Genneia por US$356 millones. Esta adjudicación es una de las más significativas en el proceso de privatización de activos de Enarsa y se debe al fuerte crecimiento en la demanda de electricidad y al desplazamiento de las entidades competidoras. El nuevo dueño heredará una red de transporte altamente saturada y un desafío de inversión en la red de transporte que afecta a toda la cadena eléctrica del país.

El Ministerio de Economía oficializó hoy la adjudicación de la participación estatal Transener a Edison Energía y Genneia , a través de la resolución 673. El grupo, compuesto por Edison Energía y Genneia , se impuso sobre Central Puerto y Edenor, y pagará US$356 millones sin IVA.

Esta adjudicación se convierte en una de las más significativas del proceso de privatización de activos de Enarsa y tiene en sus ejecutivos a los hermanos Patricio y Juan Neuss de Edison Energía y Jorge Brito de Genneia. El activo que cambia de manos, Transener, se adjudicó a Edison Energía y Genneia por US$356 millones, casi dos veces el piso esperado del fisco de US$206 millones.

Transener es la principal generadora de energías renovables del país y ha sido afectada por décadas de desinversión en la red de transporte que mueve la electricidad





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