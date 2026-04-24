El Gobierno presenta una lectura alternativa del aumento salarial y defiende la reforma laboral

La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano expuso datos del SIPA que muestran un aumento salarial superior al medido por el INDEC, coincidiendo con la liberación judicial de la reforma laboral. Se destaca una mayor participación de los asalariados en el ingreso nacional y una reinterpretación de la tasa de desempleo.

Tras la publicación del índice de empleo y salario del INDEC , la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano presentó una perspectiva alternativa sobre la evolución de los ingresos laborales en Argentina, coincidiendo con la eliminación de las restricciones judiciales a la reforma laboral .

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, alentó a los empresarios, afirmando que ahora disponen de más herramientas para incrementar los salarios y contratar personal. La presentación oficial se basa en tres pilares fundamentales: la distinción entre el salario de convenio y el ingreso real medido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la evolución de la proporción de los salarios en el ingreso nacional y una nueva interpretación de la tasa de desempleo.

Cordero enfatizó la necesidad de que los empresarios reconozcan la importancia de aumentar los salarios. El SIPA es un registro administrativo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consolida a partir de las declaraciones mensuales de las empresas para el pago de aportes y contribuciones.

A diferencia del Índice Salarial (IS) del INDEC, que considera el salario básico de convenio y los componentes normales y permanentes, el SIPA incluye también bonos, horas extras, sumas no remunerativas y premios por productividad, elementos que no se reflejan en los acuerdos paritarios. Esta diferencia genera tendencias divergentes.

Tomando como base 100 el valor de noviembre de 2023, el salario promedio del empleo privado registrado medido por el SIPA alcanzó los 103 puntos en febrero de 2026, superando en tres puntos el nivel inicial de la gestión. En contraste, el IS del INDEC disminuyó a 96 puntos en el mismo período. Inicialmente, ambas curvas partieron del mismo punto en noviembre de 2023, pero se separaron gradualmente a partir de mediados de 2024.

Según fuentes técnicas de la cartera, esta divergencia se debe a que, con el inicio del crecimiento económico, las empresas comenzaron a pagar más allá de lo establecido en las paritarias. Actualmente, existe una brecha de siete puntos entre ambos indicadores. El Gobierno considera esta brecha como evidencia de que una parte creciente del salario real no se refleja en las estadísticas tradicionales.

Cordero afirmó que el salario paritario es superado por el SIPA, ilustrando que el ingreso efectivo que reciben los trabajadores es superior a lo que indican los acuerdos de convenio. En este sentido, señaló que se busca que el salario paritario sea el mínimo, destacando que la disminución de la inflación ha dado un nuevo significado a las negociaciones salariales.

Consideró que, con la inflación acelerada, la intangibilidad del salario era inexistente, pero ahora se respeta y las paritarias tienen un propósito diferente, ya que antes solo se buscaba alcanzar la inflación. Añadió que esto demuestra que la situación es mejor de lo que parece.

Sin embargo, esta interpretación tiene una limitación: es más aplicable a las empresas medianas y grandes con capacidad para pagar beneficios adicionales. En las PyMEs y en los sectores más expuestos a la economía interna, el salario básico de convenio suele ser el único ingreso.

El INDEC registró que los salarios del sector privado registrado aumentaron un 28,7% en 2025, frente a una inflación acumulada del 31,5%, lo que representa una pérdida real de 2,7 puntos porcentuales que afectó a todos los segmentos del empleo formal. Otro indicador clave presentado por la Secretaría de Trabajo es la participación de los asalariados en el ingreso nacional, calculado a partir de la Cuenta Generación de Ingresos de las Cuentas Nacionales del INDEC.

Según los datos oficiales, esta participación pasó del 45,1% en 2023 al 45,5% en 2025, un aumento de 0,4 puntos porcentuales que la Secretaría califica como el nivel más alto desde 2020. El dato más relevante se observa en el sector privado, donde la participación de los asalariados en el ingreso nacional aumentó del 36% en 2023 al 37,8% en 2025, un incremento de 1,7 puntos porcentuales que representa el valor más elevado desde 2018.

El máximo histórico de la serie, que comenzó en 2016, fue de 42,9% en ese mismo año, lo que indica que la recuperación, aunque real según la medición oficial, aún está lejos de los niveles previos al ciclo de alta inflación. Para el Gobierno, este indicador es más sólido que el salario nominal porque mide la proporción del valor generado por la economía que efectivamente llega a manos de los trabajadores, independientemente de las fluctuaciones de la inflación.

Cordero lo presentó como evidencia de que la política laboral no ha perjudicado la posición relativa de los asalariados dentro del producto, incluso en el contexto de ajuste fiscal y caída del consumo que caracterizó a 2024. El tercer eje de la presentación es una reconstrucción de la tasa de desempleo, elaborada por la Secretaría sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, pero con un ajuste metodológico propio: se incorporan algunos de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que antes eran contabilizados como ocupados





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