El Gobierno Nacional subasta 21 inmuebles estatales

El Gobierno habilitó a la AABE a vender 21 propiedades del Estado, incluyendo un terreno valioso en Avenida Libertador, con el objetivo de reducir costos y generar ingresos.

El Gobierno de la Nación Argentina ha autorizado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado ( AABE ) a iniciar el proceso de venta de un total de veintiún inmuebles de propiedad estatal, una medida que busca optimizar el uso del patrimonio público y generar recursos para el sector público.

Entre las propiedades incluidas en esta operación se destaca un terreno de considerable valor ubicado en la prestigiosa Avenida Libertador 1880, específicamente entre las calles Cerviño y Bullrich, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Este predio, con una superficie de 3.014 metros cuadrados, se encuentra dentro de la traza ferroviaria correspondiente a las vías del tren San Martín, en el tramo que conecta Retiro con Palermo.

La decisión de desafectar este inmueble para su venta fue previamente tomada por el Ministerio de Economía, quien reconoció su potencial valorización en una de las zonas urbanas más dinámicas y cotizadas de la capital argentina. Actualmente, en una esquina adyacente a este terreno se encuentra una sede del Registro Nacional de las Personas (Renaper), encargada de la emisión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes, lo que subraya la importancia estratégica de la ubicación.

El anuncio oficial de esta venta se realizó a través del Decreto 322/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Nación. Además del terreno de Avenida Libertador, el decreto detalla la inclusión de otros veinte inmuebles ubicados en diversas provincias del país.

En la provincia de Buenos Aires, se ofrecerán a la venta dos terrenos en la localidad de Salazar, perteneciente al departamento de Daireaux; tres en Mariano H. Alfonzo, dentro del partido de Pergamino; cinco en Barrow, en el partido de Tres Arroyos; y uno en Pablo Podestá, en el partido de Tres de Febrero. La provincia de Chubut aportará dos sectores en la ciudad de Esquel, ubicados en proximidad al río Los Bandidos, en el departamento Futaleufú.

En la provincia de Córdoba, se subastarán tres terrenos situados a lo largo de la costanera del Embalse de Río Tercero, en la región de Calamuchita. La provincia de La Pampa pondrá a la venta tres predios que forman parte del cuadro de la estación Lonquimay.

Finalmente, la provincia de Misiones ofrecerá un inmueble en la localidad de Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya. La motivación principal detrás de esta decisión radica en la necesidad de reducir los costos asociados al mantenimiento de propiedades estatales que carecen de un uso definido o que se encuentran subutilizadas.

Las auditorías realizadas al patrimonio estatal han revelado la existencia de numerosos bienes que presentan falta de afectación específica, uso indebido o simplemente permanecen ociosos, generando gastos innecesarios para el Estado. El decreto argumenta que la transferencia de estos terrenos a manos privadas no solo permitirá ahorrar en costos de mantenimiento, sino que también impulsará actividades productivas y contribuirá a mejorar las condiciones económicas generales del país.

Se enfatiza que los activos en cuestión se encuentran actualmente sin uso y que su venta representa una oportunidad para optimizar la gestión del patrimonio público y generar ingresos genuinos para el sector público. La medida busca, en definitiva, transformar bienes improductivos en recursos que puedan ser reinvertidos en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, promoviendo una administración más eficiente y responsable de los recursos estatales.

La expectativa es que la subasta de estos inmuebles atraiga a inversores interesados en desarrollar proyectos que generen empleo y contribuyan al crecimiento económico de las regiones donde se encuentran ubicados





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