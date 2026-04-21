El Gobierno nacional profundiza el reordenamiento del sistema de salud con la baja de cuatro nuevas prepagas

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó a cuatro empresas del registro nacional, alcanzando casi 170 entidades excluidas desde el inicio de la gestión actual, con el fin de depurar el mercado y garantizar la transparencia.

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, ha consolidado un proceso de reestructuración profunda en el sistema de medicina privada, procediendo a la baja de cuatro entidades adicionales que formaban parte del registro oficial de prepagas.

Esta medida se enmarca dentro de una estrategia integral iniciada por la actual administración el año pasado, cuyo propósito fundamental es llevar a cabo un reordenamiento administrativo y legal de todo el ecosistema de salud privada en la Argentina. Las entidades afectadas por esta reciente resolución ministerial son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres. El Ejecutivo ha justificado esta intervención señalando que el padrón nacional presentaba irregularidades que requerían una depuración urgente para garantizar mayor transparencia y seguridad jurídica tanto para los usuarios como para los actores del mercado que operan bajo normativas vigentes. La lógica detrás de estas exclusiones se basa en el incumplimiento de las exigencias mínimas establecidas por el organismo regulador. La Superintendencia ha subrayado que el requisito esencial para mantenerse en el registro oficial es la demostración de actividad real y la existencia fehaciente de una cartera de afiliados activa. Muchas de las empresas que fueron eliminadas del sistema carecían de estas condiciones, operando en una suerte de vacío administrativo que distorsionaba la libre competencia. Con la salida de estas cuatro firmas, la administración de Javier Milei ha logrado alcanzar una cifra superior a los 160 rechazos de inscripción definitiva desde que asumió el cargo. Este volumen de bajas pone en evidencia la magnitud del desorden que, según fuentes oficiales, imperaba en los registros previos, donde figuraban numerosas entidades que no cumplían con los estándares operativos ni prestacionales mínimos requeridos para proteger la salud de la población. Este proceso de saneamiento no es un evento aislado, sino que forma parte de un cronograma sistemático de fiscalización que se viene implementando mes tras mes. Recientemente, el Poder Ejecutivo había procedido a la baja de otras diez entidades, entre las que se encontraban diversas asociaciones mutuales y centros médicos que no lograron acreditar sus operaciones frente a los auditores estatales. El objetivo a largo plazo es reducir la burocracia y asegurar que el sistema de salud esté compuesto exclusivamente por empresas sólidas, capaces de ofrecer servicios de calidad y de cumplir con las obligaciones contractuales hacia sus socios. La Superintendencia ha reiterado que las acciones de control continuarán vigentes, ya que la meta última es que el padrón refleje una realidad operativa transparente, eliminando aquellas empresas que actúan como sellos de goma y fomentando, en contrapartida, un mercado donde la competencia sea equitativa, clara y beneficiosa para los beneficiarios del sistema de medicina prepaga en todo el territorio nacional





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