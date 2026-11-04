El Gobierno intervino masivamente en bonos para asegurar licitación de noviembre

El BCRA inyectó $2 billones en el mercado de renta fija en pesos para sostener cotizaciones de bonos CER y Duales antes de la próxima subasta de deuda pública.

El equipo económico del gobierno argentino, conformado por el Banco Central (BCRA), el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y el Tesoro Nacional, intervino directamente en el mercado de capitales para impulsar la demanda de deuda pública en pesos. Esta acción masiva tuvo como objetivo principal asegurar el éxito de la primera licitación de deuda programada para noviembre, un mes crítico por el vencimiento de múltiples fuentes de financiamiento y la proximidad de las elecciones generales.

Intervención oficial desplaza a la demanda privada

Los operadores del mercado bursátil detectaron inicialmente movimientos inusuales en la curva de tasas, caracterizados por una oleada de órdenes de compra sostenidas que elevaron los precios de los títulos. Aunque al principio se especuló sobre una demanda genuina del sector privado, el análisis técnico confirmó que se trataba de una maniobra oficial. El Gobierno compró bonos para levantar los precios y reducir los rendimientos hasta los niveles que estaba dispuesto a pagar en la próxima subasta.

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La evidencia más clara de esta intervención fue el alza generalizada de los cierres, alcanzando picos del 4,3% en la jornada entre los bonos en pesos indexados (Boncer) y los títulos Duales de vencimientos más largos. En particular, el Bono CER/TAMAR con vencimiento a mediados del año 2030 experimentó un cambio significativo en su rendimiento, pasando de ofrecer TAMAR+11,1% a cotizar con un premio de TAMAR+10%, coincidiendo con la tasa objetivo del Tesoro.

El mercado absorbió un récord de volumen operativo

El impacto de la compra oficial fue tan explosivo que los operadores comenzaron a cruzar mensajes en busca de explicaciones ante la cantidad de negocios realizados. El volumen operado en el Mercado Abierto Electrónico (BYMA) superó los $3 billones, más del triple del promedio habitual de $1 billón, estableciendo un récord histórico en cantidad de operaciones. Casi dos tercios de este monto se concentró exclusivamente en los instrumentos Duales CER/TAMAR.

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Analistas como Martín de la Fuente, de Bavsa, y Juan Manuel Palacios destacaron la fuerza de la maniobra para sostener los precios de los bonos de mayor plazo. Por su parte, Salvador Vitelli, de Romano Group, señaló que aparecieron tomadores gigantescos en todas las curvas de bonos en pesos, con una reacción inmediata visible en papeles como el Dual 2029 (TXMD9) y extendida a toda la curva desde 2028 en adelante.

Inyección de liquidez y efectos en las tasas cortas

Se estima que el rescate oficial implicó una inyección de aproximadamente $2 billones al mercado, un flujo de caja masivo que rápidamente buscó absorber la oferta de vendedores privados. Esta cantidad de dinero no solo estabilizó los bonos de plazo largo, sino que también comenzó a mostrar un impacto medible hacia el final de la rueda sobre las tasas más cortas y volátiles.

Específicamente, las tasas de cauciones, que habían superado el 30% anual por operaciones a un día durante la jornada, cerraron en torno al 22% anual. Este descenso parcial sugiere que la liquidez generada por las compras del Estado comenzó a permeabilizarse hacia el resto del sistema financiero, reduciendo ligeramente la presión sobre los costos de financiamiento inmediato.

Desafíos futuros y vencimientos por $40 billones

La incógnita que ahora plantean los operadores es qué ocurrirá con esos pesos "ociosos" una vez que el mercado retome su normalidad, especialmente de cara a un fin de semana prolongado debido a los feriados. Existe la preocupación de que algunos inversores decidan atravesar esta inactividad cambiando sus posiciones al dólar, lo que podría generar presión cambiaria imprevista.

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La maniobra actual parece apuntar a permitir que el Gobierno siga ofreciendo deuda en pesos por vencer después de las próximas elecciones, una tarea que resultaba imposible a los niveles de tasa previos a esta oleada de ventas privadas. Sin embargo, para lograrlo sostenidamente, sería necesario que estas compras reactiven el apetito natural del mercado por estos papeles, de lo contrario, se requerirán intervenciones similares mañana.

El contexto fiscal es crítico, ya que el Gobierno debe afrontar vencimientos por unos $40 billones durante este mes. No obstante, el Tesoro Nacional y el Banco Central suelen reducir este monto total mediante canjes intraEstado y operaciones de conversión con el mercado. Como señaló un operador anónimo, parte de las compras realizadas hoy están vinculadas estratégicamente a la preparación de esas operaciones de reestructuración de deuda pública.