El Gobierno impulsa una profunda reforma de la Ley de Salud Mental con foco en la internación y el tratamiento

El Poder Ejecutivo presentó en el Senado un proyecto de reforma a la Ley 26.657 para agilizar los procesos de internación, actualizar conceptos técnicos y modificar el rol del Órgano de Revisión en casos de salud mental.

El Poder Ejecutivo Nacional ha dado inicio formal al debate sobre la reforma integral de la Ley de Salud Mental al ingresar el proyecto de ley a través del Senado de la Nación. Esta iniciativa busca transformar los pilares de la Ley 26.657 , introduciendo modificaciones significativas en 26 de sus artículos, además de actualizar tres artículos clave del Código Civil y Comercial, y ajustar los alcances de la normativa sobre la prevención de torturas.

La rúbrica del presidente Javier Milei, junto con la de sus ministros de Salud y Justicia, sella una propuesta que ha sido presentada de manera simultánea ante los responsables sanitarios de todas las provincias argentinas durante el Consejo Federal de Salud. El corazón de esta reforma radica en la agilización de los procesos de internación involuntaria, un aspecto que el Gobierno considera vital para prevenir episodios de violencia, autolesiones y daños a terceros que ocurren, según la óptica oficial, por la ausencia de un tratamiento clínico rápido y efectivo ante crisis agudas. El documento oficial explicita un cambio de paradigma terminológico y conceptual. Se abandona la expresión padecimiento mental para adoptar el término afección o trastorno de salud mental, buscando una mayor precisión técnica. Más importante aún es la modificación del criterio para las internaciones involuntarias: el actual riesgo cierto e inminente es reemplazado por la definición de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, un cambio que busca armonizar el sistema legal para eliminar interpretaciones jurídicas contrapuestas que históricamente han dificultado la atención de los pacientes. El proyecto subraya que la internación sigue siendo un recurso de carácter excepcional, aplicable únicamente cuando no existe otra alternativa terapéutica viable a juicio de los profesionales intervinientes. En este sentido, la ley propone fortalecer el rol de los psiquiatras y del equipo interdisciplinario, asegurando que las decisiones clínicas tengan una mayor celeridad frente a las exigencias judiciales de comunicación y plazos legales. Finalmente, la estructura de control y seguimiento también sufrirá modificaciones profundas. Se propone sustituir el censo bianual por un registro actualizado y digitalizado de personas internadas, garantizando siempre la confidencialidad. Asimismo, el Órgano de Revisión será reconfigurado: aunque mantendrá representantes estatales y de la sociedad civil, se limitarán sus facultades. Ya no tendrá competencias para presentar denuncias ante el Consejo de la Magistratura ni podrá incidir en reformas legislativas enfocadas exclusivamente en la protección de derechos humanos. Este último punto promete ser uno de los ejes de mayor controversia en el ámbito legislativo, donde diversos sectores ya han comenzado a analizar si estas medidas equilibran la necesidad de asistencia sanitaria con las garantías constitucionales. El objetivo del oficialismo es claro: mejorar la reinserción social y el tratamiento de adicciones bajo una lógica que, según sostienen, prioriza la integridad física del paciente y la seguridad de la comunidad por encima de las trabas burocráticas que hasta hoy han marcado la gestión de la salud mental en el país





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