El Gobierno impulsa reformas clave en biocombustibles y ley de tierras en el Senado

El secretario de Energía, Daniel González, respaldó el proyecto oficialista para desregular el mercado de biocombustibles. Mientras el sector etanolero y grandes aceiteras apoyan la medida, las pymes de biodiésel exigen mantener sus cupos. El Senado también debatirá una reforma a la Ley de Tierras que elimina plazos restrictivos para campos incendiados y descentraliza la autorización de ventas a extranjeros, manteniendo la prohibición en zonas de frontera.

El secretario de Energía, Daniel González, respaldó el proyecto oficialista en la Cámara Alta. Mientras los sectores del etanol y las grandes aceiteras acompañan la iniciativa, las pymes de biodiésel reclaman mantener sus cupos actuales para no perder terreno.

Debate clave en el Congreso: la mesa del Senado coordina el tratamiento de los proyectos que buscan desregular el mercado de los biocombustibles y modificar la Ley de Tierras. El Senado de la Nación volvió a transformarse en el epicentro de la discusión energética al retomar el debate en comisiones sobre el futuro de los biocombustibles.

El secretario de Energía de la Nación, Daniel González, quien reconoció abiertamente la necesidad de trabajar en una nueva ley que apunte a elevar los porcentajes de corte obligatorio en los combustibles fósiles. Durante su exposición, el funcionario nacional brindó un respaldo explícito al proyecto impulsado por la jefa del bloque libertario, lo que marca una clara orientación de la Casa Rosada hacia la desregulación y ampliación del mercado de energías verdes.

Esta postura gubernamental cosechó apoyos inmediatos dentro de la cadena productiva. Los representantes del sector etanolero, vinculados tanto a la producción de caña de azúcar como de maíz, manifestaron su aval a la iniciativa oficialista, una respuesta que se replicó entre las grandes empresas integradas de biodiésel.

Sin embargo, el debate no estuvo exento de contrapuntos. Los principales cuestionamientos provinieron de las empresas no integradas y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de biodiésel.

Los directivos de estas firmas plantearon la necesidad de mantener el esquema actual de cortes y distribución de cupos o, en caso de avanzar hacia una ampliación del corte general al 15%, garantizar el actual 7,5% de reserva para el sector pyme con el fin de proteger las fuentes de trabajo en el interior del país. Por otra parte, la Cámara Alta se encuentra lista para otorgar media sanción al proyecto de ley que promueve la inviolabilidad de la propiedad privada, un texto que introduce dos reformas de altísimo impacto para el productor agropecuario.

La propuesta oficialista estipula la eliminación completa de los plazos restrictivos de 30 y 60 años que actualmente impiden llevar adelante actividades agropecuarias o desarrollos productivos en aquellas tierras que hayan sufrido incendios. Con este cambio, se busca evitar la penalización automática del propietario afectado por un siniestro, aclarando asimismo que los bosques nativos continuarán bajo el régimen de protección que establece su propia ley específica.

Además, la iniciativa descentraliza los controles actuales al establecer que las provincias serán las únicas responsables de evaluar y aprobar la venta de campos a compradores extranjeros. A pesar de esta flexibilización, la normativa bajo análisis mantendrá la prohibición absoluta para la adquisición de tierras en zonas consideradas de seguridad de fronteras, una restricción que aplica tanto para personas físicas como jurídicas extranjeras, así como para firmas que cuenten con participación de gobiernos de otros Estados nacionales.

Finalmente, se avanza en una iniciativa de transparencia transversal orientada a registrar de manera obligatoria todo contacto formal que realicen representantes del sector privado con funcionarios públicos con el fin de gestionar intereses sectoriales. Este conjunto de reformas estructurales busca reconfigurar el marco regulatorio de actividades productivas clave, abarcando desde la matriz energética hasta el derecho de propiedad y la gestión ambiental en el territorio rural, generando un intenso debate entre los distintos actores del sector agroindustrial





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