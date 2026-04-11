El Gobierno gana terreno en la batalla judicial por la reforma laboral: el fuero federal tomará la causa

Un fallo judicial favorece al Gobierno en la disputa legal sobre la reforma laboral. La jueza federal Macarena Marra Giménez determinó que el fuero Contencioso Administrativo Federal será el encargado de tratar la acción contra la reforma, desplazando a los tribunales laborales y dando un respiro al gobierno.

El Gobierno ha logrado un importante avance en la batalla judicial por la reforma laboral . La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia a favor del fuero Contencioso Administrativo Federal, lo que implica que será este fuero el encargado de tratar la acción presentada contra la reforma.

Esta decisión, que desplaza a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, representa un punto a favor del Gobierno, ya que se espera que el fuero Contencioso Administrativo sea menos hostil hacia la reforma. La controversia surge a raíz de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que busca la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral, alegando la vulneración de derechos constitucionales como la protección del trabajo y la libertad sindical. El fallo de la jueza Giménez implica que el juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, quien había suspendido provisoriamente 83 artículos de la reforma, debe apartarse de la causa. Daniel Pérez, un defensor de la reforma, celebra este fallo como un logro significativo que podría inclinar la balanza a favor de la validez de la norma, tanto en lo que respecta a la medida cautelar como a la cuestión de fondo. El proceso legal se encuentra en un punto crucial. Si la Justicia laboral se negara a transferir la causa al fuero Contencioso Federal, se plantearía un “escándalo jurídico”, un conflicto de competencia que debería ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Este escenario ya se vislumbró en otra causa relacionada con la reforma laboral, donde los tribunales Contencioso Administrativos intentaron sin éxito inhibir la acción. \El conflicto de competencia se originó por la presentación del Ministerio de Capital Humano, en representación del Estado Nacional, que interpuso una cuestión de competencia por vía inhibitoria contra la CGT. El objetivo del Gobierno era que la justicia del fuero Contencioso Administrativo Federal asumiera la causa, argumentando que la competencia para este tipo de litigios, donde el Estado Nacional es parte, es exclusiva del fuero federal. El Gobierno fundamentó su postura en varios argumentos clave. En primer lugar, se basó en el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral, que otorga competencia exclusiva al fuero Contencioso Administrativo Federal en casos donde el Estado Nacional es parte. Asimismo, argumentó que la naturaleza de la acción es de derecho público, ya que se cuestiona la validez de una ley nacional, y no una simple controversia laboral. Finalmente, el Gobierno invocó la prerrogativa constitucional de ser juzgado en el fuero federal, según el artículo 116 de la Constitución Nacional. La jueza Macarena Marra Giménez, al emitir su fallo, se basó en la normativa vigente, citando las leyes 48, 1893 y 13.998, que establecen la competencia de los jueces federales en causas donde la Nación es parte. Además, validó la modificación introducida por el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral, que establece la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal en estos casos. La jueza también se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece la primacía del fuero federal en este tipo de litigios, y concluyó que, al cuestionarse una ley nacional y demandarse directamente al Estado, la pretensión se rige por principios de derecho público administrativo. Este fallo representa un paso importante para el Gobierno en su intento de validar la reforma laboral y evitar que sea bloqueada por los tribunales laborales





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