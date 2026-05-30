El Gobierno evalúa suspender el desfile militar por el Día de la Independencia 2025 por recortes presupuestarios

El primer aniversario del gobierno libertario había recuperado el desfile del 9 de Julio, pero los ajustes fiscales de más de 46.000 millones de pesos en las Fuerzas Armadas ponen en jaque su realización en 2025. La crisis abarca salarios atrasados y colapso de la obra social.

En el primer año de gestión, el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Javier Milei, había restaurado el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia, un acto que no se realizaba desde 2022.

Sin embargo, un año después, la administración evalúa suspenderlo nuevamente debido a los profundos recortes presupuestarios impuestos a las Fuerzas Armadas, que superan los 46.000 millones de pesos en programas de alistamiento operacional. La reducción afecta de manera crítica a los tres componentes: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, que perdió 16.500 millones destinados a bienes de uso y equipos militares, incluyendo transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. Esta situación se da en medio de una crisis más amplia que incluye atrasos salariales en el personal castrense y problemas en la obra social, generando un clima de malestar y desfinanciamiento en el sector. Según fuentes del Edificio Libertador, sede del Estado Mayor Conjunto,





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