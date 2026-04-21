El Gobierno define el futuro de la importación de GNL ante un invierno desafiante

El Estado argentino evalúa si delegar la compra de gas natural licuado a privados o mantener la gestión en Enarsa, buscando equilibrar precios, subsidios y la seguridad del suministro energético para el próximo invierno.

El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de una decisión estratégica de vital importancia para la estabilidad económica y energética del país: definir si la importación y comercialización de gas natural licuado ( GNL ) para la presente temporada invernal continuará bajo la gestión de la empresa estatal Enarsa o si, por el contrario, se delegará esta responsabilidad a un operador privado.

Desde el año 2008, Enarsa ha sido el actor principal en este proceso, pero la administración actual busca transformar el modelo de gestión para alinearse con los objetivos de reducción del gasto público. La Secretaría de Energía, bajo directivas claras, analiza con rigurosidad las propuestas recibidas con el objetivo de hallar un esquema que proteja al consumidor final, minimizando el impacto directo en las tarifas de gas y evitando, en la medida de lo posible, un traslado inflacionario que afecte el bolsillo de los ciudadanos. La meta fiscal de reducir los subsidios energéticos en un 0.5 por ciento del PBI durante este año es el horizonte que guía cada paso de esta compleja negociación. El camino hacia la apertura a capitales privados comenzó formalmente en febrero, cuando el Ejecutivo lanzó una licitación pública internacional con el fin de seleccionar un agente comercializador y agregador que sustituyera a la estatal. Este actor tendría la responsabilidad de gestionar la importación, la regasificación en el nodo de Escobar y la colocación de aproximadamente veinte cargamentos de GNL, una cifra considerada indispensable para asegurar el abastecimiento durante los meses de temperaturas más bajas. No obstante, el contexto macroeconómico internacional ha presentado obstáculos inesperados. El conflicto en Medio Oriente ha generado una volatilidad extrema en los precios de los hidrocarburos, llevando al gas y al petróleo a cotizaciones históricamente altas. Aunque se ha observado una leve estabilización en los precios durante el mes de abril, el costo operativo sigue siendo notablemente superior al registrado en años anteriores, lo que eleva el umbral de dificultad para cerrar un acuerdo económicamente viable. Las estimaciones actuales indican que, debido a la presión alcista de los mercados, el precio por millón de BTU podría situarse en niveles cercanos a los 20 dólares, un incremento significativo respecto a los 15 dólares promedio del año pasado. Ante este escenario, dos empresas de peso en el sector, Trafigura y Naturgy, presentaron sus ofertas técnicas y económicas, compitiendo codo a codo en una serie de instancias de desempate. En paralelo, Enarsa ha mantenido activa una compulsa de precios con una docena de proveedores para garantizar el suministro a partir de mayo. Si bien Argentina ha logrado mejorar su independencia energética gracias al auge productivo de Vaca Muerta y a la ampliación de la infraestructura de gasoductos, el GNL importado sigue siendo el seguro indispensable para evitar cortes en el suministro eléctrico, industrial y residencial. La decisión final, que podría retrasar la entrada de los privados si las condiciones de mercado no resultan óptimas, será fundamental para blindar el sistema frente a los picos de demanda del invierno, priorizando siempre la continuidad operativa por encima de cualquier otra variable logística o comercial





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