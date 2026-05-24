El Gobierno debe atender problemas puntuales de los argentinos antes de la elección presidencial de 2027

El mercado laboral parece repuntar, pero los números del Gobierno no son tan auspiciosos. La mejora mensual de 0,1% del INDEC se debe a la creación de empleos en dos fuentes: el sector público y la actividad económica.

El Gobierno parece tener como tarea pendiente atender problemas puntuales de los argentinos antes de la elección presidencial de 2027 . Dos variables inciden en el humor ciudadano: la situación laboral y la economía .

El 58% de la gente cree que la situación se agravará en los próximos 6 meses. El mercado laboral parece repuntar, pero los números del Gobierno no son tan auspiciosos. La mejora mensual de 0,1% del INDEC se debe a la creación de empleos en dos fuentes: el sector público y la actividad económica.

Sin embargo, el análisis enfatiza que la estabilidad laboral es baja y los salarios están fuera de las negociaciones paritarias. La reforma laboral puede ayudar a que el empleo formal crezca más rápido cuando la actividad económica se reactive, pero no genera puestos por sí sola. La reducción de la jornada laboral llegará tras la prima de mitad de año y el pago del salario





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