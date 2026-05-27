El Gobierno de Milei presenta el Súper RIGI con fuertes rebajas impositivas para grandes inversiones

La nueva versión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones reduce el impuesto a las ganancias al 15% y limita los impuestos provinciales, generando debate sobre su constitucionalidad y eficacia.

El gobierno de Javier Milei ha enviado al Congreso una versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como Súper RIGI, con el objetivo de reducir la carga impositiva a niveles similares a los de Paraguay y atraer inversiones extranjeras de gran magnitud.

Esta iniciativa, presentada semanas atrás, propone una rebaja de diez puntos porcentuales en el impuesto a las ganancias, estableciendo una alícuota del 15% para inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores estratégicos como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Sin embargo, la medida ha generado controversia debido a que impone un techo del 0,5% en el impuesto a los ingresos brutos para provincias y municipios que adhieran, lo que afecta directamente la principal fuente de recaudación propia de los gobiernos subnacionales.

Además, se elimina el impuesto de sellos y cualquier otro canon administrativo presente o futuro, lo que ha sido calificado como de dudosa constitucionalidad por parte de varios especialistas. El proyecto obliga a ejecutar solo el 20% de la inversión prometida durante los primeros dos años, lo que ha sido criticado como una puerta abierta a la especulación.

El Súper RIGI mantiene la estructura de Vehículos de Proyecto Único, sociedades creadas exclusivamente para cada inversión, y aclara que no podrán ingresar proyectos ya presentados bajo el RIGI tradicional. Entre las principales diferencias con el régimen original, se destaca la reducción del impuesto a las ganancias al 15% frente al 25% anterior, así como un tratamiento más favorable para dividendos y utilidades: 7% durante los primeros cuatro años y 3,5% a partir del quinto, mientras que en el régimen original esa reducción recién aparecía luego de siete años.

El nuevo esquema también incorpora amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, quebrantos deducibles sin límite temporal, la posibilidad de cancelar el IVA mediante certificados de crédito fiscal, la eliminación de derechos de importación y exportación, y la habilitación para computar el cien por ciento del impuesto al cheque como crédito de ganancias. En materia laboral, se fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales sobre nuevas relaciones laborales, manteniendo el Fondo de Afectación Laboral como obligatorio.

A esto se suma un esquema de libre disponibilidad escalonada de divisas para los proyectos adheridos, lo que permite a las empresas acceder al mercado de cambios sin restricciones progresivamente. El capítulo judicial es uno de los más sensibles, ya que el Súper RIGI habilita arbitrajes internacionales ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, con la condición de que ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto.

Un especialista en temas regulatorios señaló que el problema no es solo fiscal, sino que también hay una cesión regulatoria y jurisdiccional muy fuerte, quedando el Estado condicionado hacia adelante y las empresas blindadas para litigar. Por su parte, el contador Ricardo Ferraro advirtió que la brecha entre RIGI, Súper RIGI y RIMI suma reclamos y multiplica la presión de distintos sectores económicos para conseguir beneficios equivalentes.

El proyecto llega además con un antecedente incómodo para el Gobierno: un informe de Misión Productiva basado en datos de la OCDE mostró que la primera versión del RIGI aún no logró generar inversiones genuinamente nuevas, y que varios proyectos adheridos ya existían antes de la ley y simplemente se reciclaron para capturar beneficios fiscales y cambiarios. En paralelo, Brasil discute un esquema parecido para datacenters, pero con condiciones mucho más estrictas, como destinar el 10% de la capacidad al mercado interno, usar energía 100% renovable, garantizar eficiencia hídrica con auditorías anuales, y reinvertir el 2% de las compras en investigación y desarrollo local.

Los beneficios duran cinco años, no treinta, y el incumplimiento conlleva la devolución de impuestos con intereses y la exclusión del régimen por dos años. Este contraste ha alimentado críticas sobre la falta de exigencias ambientales, tecnológicas y de contenido local en la versión argentina, que parece ofrecer ventajas sin contraprestaciones significativas para el desarrollo del país





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