El ministro Luis Caputo intenta estabilizar la brecha cambiaria al 10% y reducir el riesgo país a 854 puntos. El equipo económico prioriza la confianza sobre datos reales para evitar un shock en 2027.

El Gobierno nacional ha intensificado su estrategia para interromper un ciclo de deterioro político y económico que se retroalimenta, basando su narrativa en la certeza de una victoria en la primera vuelta electoral. Frente a la presión del mercado y una brecha cambiaria que ya alcanza el 10%, la administración busca consolidar expectativas favorables mediante la difusión de una creencia colectiva capaz de impactar en los comportamientos de los inversores y estabilizar los precios de activos financieros.

Estrategia económica basada en la confianza

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha centralizado sus esfuerzos en maximizar el funcionamiento del Plan Milei, reconociendo que el desempeño de las políticas varía significativamente según el nivel de expectativa sobre la reelección presidencial. Si la posibilidad de que la oposición gane toma fuerza, la estabilidad del proyecto puede alterarse independientemente de los indicadores macroeconómicos, por lo que la gestión se centra en "hedgear" un eventual shock adverso derivado de las expectativas del mercado.

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Caputo sostiene que no resulta relevante la tasa de crecimiento económico inmediata, descartando la idea de que un crecimiento del 1% o el 2% aumente las chances de victoria de la oposición, postura que contrasta con las afirmaciones de figuras como Ricardo Arriazu y Domingo Cavallo. Esta narrativa intenta contrarrestar la percepción de que las reformas pierden su justificativo de ser defendidas en las urnas si no se observan resultados y progreso material tangible para la ciudadanía.

Reacción del mercado y riesgo país

El mercado financiero ha mantenido una actitud cautelosa, con el riesgo país cerrando el martes en 854 puntos básicos, una cifra estable respecto a la semana anterior. A pesar de que las palabras del ministro no lograron calmar los temores inmediatamente, el equipo económico argumenta que hay apoyo político cada vez más amplio para la estabilidad, citando un cable de Moody's que resalta la creciente importancia de las inversiones en minería y energía.

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La presión sobre la brecha cambiaria dólar mayorista-CCL ya se ubica en el 10%, según subrayó el economista Gabriel Caamaño de Outlier, quien afirmó que existe una mayor demanda para salir de Argentina. Esta situación ocurre a pesar de contar con superávit gemelos, mayores reservas y términos de intercambio récord, lo que ha generado incertidumbre sobre la posibilidad de una intervención oficial en la jornada reciente.

Impacto en instrumentos financieros y empresas

Los bonos soberanos reflejan la tensión en el mercado; un título AO27, que vence tres días después de la primera vuelta, ofrece una tasa anual del 6% pagada mensualmente con un rendimiento del 9,7%. Por su parte, un AO28, con vencimiento el 31 de octubre de 2028, rinde un 18,2%, evidenciando que el costo de financiamiento sigue siendo elevado para la nación ante la percepción de incertidumbre política.

En el mercado accionario, empresas como YPF muestran un rendimiento discreto, ganando apenas un 0,8% en el año cuando el precio del petróleo aumentó cerca del 60%, muy por debajo del 40% de las petroleras grandes mundiales. Para el economista Fernando Marull, de Cohen Aliados, 300 puntos básicos de la suba de 500 en el riesgo país desde julio representan una porción significativa del deterioro, lo que obliga al Gobierno a actuar rápidamente para evitar un colapso de la confianza.