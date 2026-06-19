El gobierno de Milei adjudica la Hidrovía a la empresa belga Jan de Nul por 30 años

El Estado argentino formalizó la privatización de la Vía Navegable Troncal con una concesión de tres décadas a favor del consorcio liderado por Jan de Nul, marcando el fin de la gestión estatal y prometiendo reducción de costos logísticos.

El gobierno de Javier Milei adjudicó formalmente la concesión de la Hidrovía a la empresa belga Jan de Nul, asociada a la argentina Servimagnus, poniendo fin a la gestión estatal de la principal ruta de exportación del país.

La decisión fue oficializada por la Agencia Nacional de Puertos a horas de la llegada del presidente a Rosario para conmemorar el Día de la Bandera. La ciudad de Rosario, donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera, se erige como el núcleo del polo agroexportador y Milei llegó al Monumento con el anuncio de la privatización de la Hidrovía.

Este proceso, que otorga una concesión de treinta años para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, estuvo marcado por una intensa disputa. La empresa belga DEME intentó sin éxito impugnar el proceso, buscando descalificar a Jan de Nul incluso con acusaciones sobre vínculos con el gobierno chino.

En el ámbito agroexportador circulaban sospechas de que el expresidente Mauricio Macri, quien intentó controlar la Hidrovía durante su mandato sin lograrlo, estaría detrás de la estrategia de DEME. Posteriormente, durante el gobierno de Milei, Macri habría avanzado en ese sentido, generando un fuerte roce con Santiago Caputo, quien lo acusó de sabotear el primer intento de licitación.

Tras evaluar las ofertas, la Agencia Nacional de Puertos determinó que DEME no acreditó los antecedentes técnicos necesarios y fue superada por Jan de Nul. Ahora, el gobierno procederá a la firma del contrato en las próximas semanas. Según informó el Ministerio de Economía, el nuevo esquema de gestión privada permitirá reducir un 13,5% los costos logísticos y habilitará obras para profundizar el canal, mejorar la navegación y aumentar la capacidad de carga de los buques.

El comunicado oficial destacó que el proceso contó con el respaldo de usuarios privados, cámaras empresarias y provincias ribereñas, y fue auditado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Con esta adjudicación, el Estado se reserva únicamente funciones de regulación y control de la vía por donde sale el 80% del comercio exterior argentino.

Jan de Nul, que ya está a cargo del dragado del río Paraná desde la privatización de los años noventa impulsada por Carlos Menem, mantendrá el negocio por tres décadas más. La noticia se produce en un contexto de atención regional, ya que Paraguay, a través de su presidente Santiago Peña, busca revisar la tarifa de mantenimiento y explora alternativas de salida al mar a través de Uruguay.

Además, la empresa holandesa Boskalis insiste en que el Gobierno divida la licitación, con el lobby de exfuncionarios macristas que buscan fragmentar la concesión, aunque ello implique mayores costos





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