El gobierno de la Rosada enfrenta una difícil batalla para eliminar las PASO, ya que los diputados del PRO se oponen a la medida. Los 12 diputados del partido liderados por Cristian Ritondo son la barrera que impide al gobierno aprobar la reforma política.

El gobierno de la Rosada enfrenta una difícil batalla para eliminar las PASO , ya que los diputados del PRO se oponen a la medida. Los 12 diputados del partido liderados por Cristian Ritondo son la barrera que impide al gobierno aprobar la reforma política .

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para conseguir el apoyo de los legisladores en el Congreso. Sin embargo, la bancada del PRO se inclina a convertir las primarias en una instancia optativa, algo que la hermana presidencial de Mauricio Macri, Karina Milei, descarta de plano.

Los diputados del PRO, además de Ritondo, incluyen a Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampietri, Álvaro González, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza. Los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y la radical Karina Banfi, suelen votar y negociar en bloque con el gobierno libertario.

La importancia de ese puñado de legisladores crece más cuando se computa que los libertarios cuentan con 95 bancas y necesitan 129 para aprobar la reforma política. Con los aliados de Innovación Federal, el lote de 9 diputados que responden al misionero Rubén Passalacqua y el salteño Gustavo Sáenz, más sanjuaninos, catamarqueños y los seis radicales liderados por Pamela Verasay ronda las 120 voluntades. Los del PRO, en consecuencia, aparecen ineludibles.

El proyecto de la Rosada plantea eliminar las PASO, los espacios gratuitos en los medios y el financiamiento de las campañas del Estado. Eso es dejar a la oposición sin herramientas. En el bloque de Ritondo explican que el Gobierno no sólo quiere eliminar las PASO si no desarmar por completo el actual esquema electoral. El gobierno juega su apuesta por cambiar las reglas electorales contrarreloj, una práctica muy cuestionable para legislar sobre un tema tan sensible.

En Casa Rosada, intentan apurar el trámite legislativo para que por lo menos se obtenga la media sanción antes o durante el Mundial. La premura se debe a que después del Mundial sería más difícil arribar a acuerdos con las provincias, porque la campaña empezaría a correr para todos los dirigentes en todas las jurisdicciones. Santilli recibió la instrucción directa de la cúpula del Gobierno, que la eliminación de las PASO es su prioridad.

Es que los hermanos Milei quieren evitar que el peronismo arme una gran primaria que vaya de Jorge Brito a Axel Kicillof. De ahí que desde el gobierno hayan dejado trascender que, durante la última reunión de mesa política, operó una coincidencia entre los presentes para aceptar que las primarias no sean obligatorias. En lugar de PASO, que sean PAS, afirmó a LPO un funcionario libertario.

Se trata de un viejo proyecto del PRO, que Patricia Bullrich ofreció como salida a Karina Milei cuando vio que la iniciativa de eliminar las PASO no tenía curso en el Senado. La hermana presidencial lo rechazó de plano, pero la artimética legislativa estaría ablandando su negativa. Los diputados del PRO condicionan su apoyo al presupuesto al pago de la coparticipación a la Ciudad y la devolución del IVA a los medios.

A pesar de la alianza electoral con La Libertad Avanza, varios legisladores del PRO apostarán a un acuerdo con radicales y lilitos





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