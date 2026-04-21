El Gobierno de Javier Milei presenta una reforma integral del sistema electoral argentino

El presidente Javier Milei confirmó el envío de una reforma electoral al Congreso que propone eliminar las PASO, limitar el financiamiento público de la política e implementar la ley de Ficha Limpia para candidatos con condenas.

El presidente Javier Milei ha oficializado que el Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas al Congreso de la Nación un ambicioso proyecto de reforma electoral , el cual pretende modificar de forma estructural el esquema de representación política vigente en la República Argentina.

Esta iniciativa, definida por el mandatario como un punto de inflexión para el sistema democrático, se articula sobre tres ejes fundamentales que han sido objeto de debate público durante años: la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la reconfiguración integral del financiamiento de los partidos políticos y la implementación de la ley de Ficha Limpia para impedir que personas con antecedentes penales por hechos de corrupción puedan ejercer cargos públicos. A través de sus canales oficiales de comunicación, Milei enfatizó que estas reformas responden a la demanda ciudadana de terminar con los privilegios de la clase dirigente, a quienes denominó nuevamente como la casta política. En lo referente a la eliminación de las PASO, el Gobierno argumenta que dicho sistema, implementado originalmente con el objetivo de democratizar la selección de candidatos, se ha desvirtuado completamente, convirtiéndose en una carga financiera injustificable para el Estado y los contribuyentes. Según la visión del Ejecutivo, el mecanismo actual no cumple con su propósito de dirimir internas competitivas, sino que funciona como una encuesta masiva de altísimo costo que distorsiona el calendario electoral y entorpece la gestión. Si bien es cierto que en años anteriores se optó por la suspensión temporal, esta nueva propuesta busca la anulación definitiva del esquema, aunque el oficialismo reconoce que el escenario parlamentario será complejo, requiriendo negociaciones exhaustivas con fuerzas aliadas y sectores de la oposición que tradicionalmente han defendido la existencia de las primarias como una herramienta de orden interno para las coaliciones partidarias. Por otro lado, la reforma en materia de financiamiento de los partidos constituye una de las piezas más complejas del proyecto, ya que busca eliminar la dependencia de los fondos estatales para la actividad proselitista. El Gobierno propone un cambio de paradigma hacia un esquema que limite drásticamente el uso de recursos públicos, incentivando la participación privada mediante normativas que recuerdan a los sistemas internacionales de contribución. El último pilar, la Ficha Limpia, representa un reclamo histórico de diversos sectores de la sociedad civil y bloques opositores. Con esta medida, el Ejecutivo pretende establecer estándares de integridad más rigurosos, cerrando definitivamente el paso a dirigentes con sentencias judiciales por corrupción. Con el cierre de su anuncio, sentenciando que se acabó la impunidad, el presidente Milei pone al Congreso ante un desafío legislativo de gran envergadura que obligará a todas las bancadas a posicionarse frente a una reforma que promete alterar las reglas del juego político nacional de manera definitiva hacia el próximo ciclo electoral





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