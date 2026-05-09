El Gobierno de Brasil contempla exenciones de aranceles y impuestos a las empresas industriales a gran escala

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la idea de instrumentar un 'Súper RIGI' surgió de la necesidad de generar mayores beneficios impositivos para promover una industrialización más profunda de los recursos del país y que el nuevo esquema apuntará a sectores que hoy no tienen desarrollo local, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio, entre otros.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó este viernes en una conferencia de prensa en Casa Rosada que la idea de instrumentar un 'Súper RIGI' surgió de la necesidad de generar mayores beneficios impositivos para promover una industrialización más profunda de los recursos del país.

'Estamos pensando en la idea de un Súper RIGI, que implique todavía más beneficios impositivos para lograr una mayor industrialización de lo que son nuestros recursos', sostuvo el ministro. El Gobierno puso en marcha el nuevo RIGI, qué contempla Según su análisis, 'el régimen está destinado a englobar todos esos sectores o industrias que hoy no existen en Argentina, con el propósito de atraer inversiones, fomentar empleo y aumentar exportaciones, pero también de incrementar la recaudación fiscal mediante la creación de nuevas actividades productivas'.

Caputo subrayó que el nuevo esquema apuntará a sectores que hoy no tienen desarrollo local, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio, entre otros. Por lo que pudo saber iProfesional, de acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, el Súper RIGI tendrá diferencias importantes respecto al régimen vigente





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