El gobierno consigue dictámenes clave para el régimen tecnológico y el acuerdo con bonistas en una semana decisiva

El ejecutivo logró el avance en comisión del "Súper RIGI" para inversiones en IA y tecnología, y del proyecto que convalida el acuerdo con los bonistas. Ambas iniciativas buscan resolver temas financieros y de desarrollo, pero enfrentan un escenario político complejo con una moción de censura en suspenso.

En una semana que se perfila como de alto voltaje político, el gobierno nacional logró avances clave en dos frentes legislativos cruciales: la aprobación en comisión del "Súper RIGI", un régimen de incentivos para inversiones tecnológicas de gran escala, y el dictamen para cerrar el conflicto histórico con los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda anteriores.

El primero busca atraer capitales extranjeros para proyectos deInteligencia Artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica de última generación, a cambio de beneficios fiscales y un compromiso de las empresas de destinar al menos un 20% de sus insumos a proveedores locales. El segundo, un acuerdo de conciliación que requiere sanción parlamentaria antes del 30 de junio para evitar un nuevo aplazamiento, busca poner fin a litigios que amenazaban con embargos sobre activos estatales clave.

Ambos dictámenes fueron logrados con el apoyo de bloques aliados como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, mientras que la oposición más dura y algunos sectores del oficialismo los rechazaron. La próxima semana se intentará convertir estas iniciativas en ley en una sesión especial, aunque la moción de censura contra el jefe de Gabinete, impulsada por la oposición, añade incertidumbre al cronograma legislativo





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