El Gobierno confía en que García Cuerva destaque la baja de la pobreza en su discurso para la conmemoración del 216° aniversario del 25 de Mayo

El Gobierno confía que el discurso de García Cuerva en la conmemoración del 216° aniversario del 25 de Mayo destaque la baja de la pobreza, tras una negociación con diversas fuentes de Casa Rosada.

El Gobierno espera un discurso duro en el Tedeum, pero confía en que se destaque la baja de la pobreza. Así lo reconstruyeron fuentes de Casa Rosada ; la mira en el discurso de García Cuerva; la expectativa por la posible visita del Papa León XIV a la Argentina y el diálogo retomado en las últimas horas.

Monsenor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente, junto al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, se reunieron ayer en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Culto, Agustín Caulo, este lunes en el Tedeum de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, por el 216° aniversario del 25 de Mayo





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