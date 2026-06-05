El Gobierno busca sede para la despedida pública del Indio Solari tras descartar Casa Rosada y Congreso

Tras la confirmación de una despedida pública para el Indio Solari, las autoridades evalúan alternativas luego de descartar la Casa Rosada y el Congreso por razones de seguridad y logística. Tecnópolis y estadios bonaerenses emergen como opciones, mientras la familia define el lugar final.

La familia del músico ya confirmó que habrá despedida pública .

"Les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", dijo un portavoz. Este comunicado activó una búsqueda contrarreloj para definir un lugar. El sitio no necesariamente debe ser un edificio estatal, pero requiere accesos controlados y un operativo de seguridad capaz de contener una convocatoria masiva.

Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de convocatorias espontáneas, siendo la más resonante una "misa ricotera" que ya atrajo a una masa de fanáticos concentrándose en la zona, encendiendo todas las alertas en el Ministerio de Seguridad. En la Casa Rosada, la respuesta inicial fue contundente y rápida: la decisión se comunicó de manera informal pero firme a todos los funcionarios consultados, negando la posibilidad de usar el palacio presidencial.

Sin embargo, esa posición cambió horas después cuando tomaron conciencia de la magnitud de la convocatoria. El Gobierno comenzó a reforzar la custodia sobre la calle Balcarce, detrás de las vallas que cruzan hacia Plaza de Mayo, y la Casa Militar tomó contacto inmediato con el Ministerio de Seguridad.

Dos horas antes de la convocatoria ricotera, finalizó el velorio de Diego Armando Maradona, un evento que generó caos y que hace que el oficialismo no esté predispuesto a organizar una ceremonia de esta naturaleza. Funcionarios que trabajan en Casa de Gobierno desde antes de esta administración discrepan con el diagnóstico sobre el primer punto.

"Lo de Maradona se volvió incontrolable porque suspendieron el ingreso sin avisar que era momentáneo, por el arribo de Cristina", argumentan. Pero hacen una salvedad clave: "Se tendría que realizar sin uniformados. El público ricotero es antigorra. La pasión y la tristeza hacen que cualquier circunstancia provoque un chispazo que después no se puede controlar".

El Congreso de la Nación apareció como segunda opción natural. No sería la primera vez que el Palacio Legislativo alberga velorios de figuras nacionales: entre los artistas, uno de los últimos fue el de Mercedes Sosa.

Sin embargo, el oficialismo volvió a decir que no. Bloques de la oposición presentaron un pedido formal para que la despedida del Indio Solari se realice en alguno de los salones del Palacio. Tanto Unión por la Patria como los radicales del bloque Provincias Unidas impulsaron la iniciativa. La respuesta del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue contundente y pública.

En un mensaje en X (ex Twitter), señaló: "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida". Luego, en un comunicado oficial, se explicó que "tras haberse efectuado las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

El texto añadía: "Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", cerró Menem.

Con las dos sedes emblemáticas descartadas, el Gobierno comenzó a evaluar opciones menos tradicionales. Una de ellas: Tecnópolis. El lugar tiene ventajas logísticas evidentes: gran extensión, buenas vías de acceso y capacidad para albergar una convocatoria masiva sin colapsar el microcentro porteño. Pero también una paradoja: el predio forma parte de un proceso de privatización que tiene alto grado de avance.

La responsabilidad sobre Tecnópolis recae en la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. Desde ese sector se limitaron a desmentir versiones.

"No hubo pedido ni movimiento formal", informaron fuentes del área, confirmando que no salieron de la Secretaría de Cultura gestiones para habilitar el predio. Por fuera de la órbita nacional, aparecen otras alternativas. Una de las más fuertes: algún espacio dispuesto por la Gobernación bonaerense. El gobernador Axel Kicillof ya comunicó que está a disposición para analizarlodurante el velorio se realice en la cancha de Boca Juniors.

Mientras tanto, crece la expectativa para que se defina una sede. La familia del Indio tiene la última palabra. El Gobierno, por ahora, solo ofrece lo que no puede dar: sus espacios más simbólicos





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