El Gobierno busca reordenar su agenda legislativa y política en medio de crisis

Manuel Adorni convoca a la mesa política gubernamental para definir prioridades legislativas y revitalizar la iniciativa libertaria, ante escándalos de corrupción y una economía en declive.

Ante el embate de escándalos mediáticos y judiciales que erosionan la credibilidad del Gobierno por supuestos actos de corrupción , Manuel Adorni ha convocado a una crucial reunión de la mesa política gubernamental. El principal objetivo de este encuentro, que tendrá lugar a partir de las 11 de este viernes en la Casa Rosada, es reordenar la agenda legislativa y, en la medida de lo posible, revitalizar la iniciativa política del espacio libertario.

A la reunión asistirán las figuras más destacadas del oficialismo, quienes trabajarán para definir las prioridades legislativas y articular la estrategia parlamentaria a seguir en las próximas semanas. Se espera la presencia del Jefe de Gabinete, el Ministro del Interior Diego Santilli, la Jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el armador nacional Eduardo ‘Lule’ Menem y el asesor Santiago Caputo. Sin embargo, la participación de Karina Milei, cuya presencia suele ser de supervisión en este tipo de encuentros, aún genera incertidumbre. Por otro lado, el Ministro Luis Caputo no podrá asistir, ya que se encuentra en Washington en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para obtener nuevas ayudas económicas. Entre las iniciativas legislativas que se pretenden impulsar en el Congreso se encuentran la reforma política y electoral, con la firme intención de abolir de forma definitiva las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Asimismo, se buscará avanzar con modificaciones sustanciales en el Código Penal y dar impulso a la denominada ley de propiedad privada. Aunque estos puntos son considerados “prioritarios” por el Poder Ejecutivo, la meta subyacente es doble: por un lado, fortalecer la cohesión interna del frente gobernante, que ha experimentado notable turbulencia desde principios de año, y por otro, proyectar una imagen de determinación y acción frente a un escenario político cada vez más adverso que pone en jaque al oficialismo. Especialmente, se busca mitigar el impacto negativo en la imagen del propio Presidente Javier Milei, cuya popularidad ha experimentado un pronunciado declive. Este deterioro se atribuye no solo a los escándalos que han salpicado al Jefe de Gabinete, sino también a una economía que no muestra signos de recuperación, sino que, por el contrario, atraviesa un momento de profunda contracción. Si bien las recientes denuncias por enriquecimiento ilícito que recaen sobre el Jefe de Gabinete han acelerado la pérdida de credibilidad del Gobierno en su conjunto, es importante reconocer que el desplome económico, caracterizado por una caída sostenida del consumo, el cierre de empresas, un persistente aumento de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, ha sido un factor de erosión de la confianza popular en el oficialismo desde hace tiempo. La combinación de estos factores, tanto los escándalos como la compleja situación económica, ha creado un ambiente de incertidumbre y descontento que la reunión de la mesa política busca abordar, intentando así reestablecer el rumbo y la legitimidad del gobierno ante la opinión pública y el ámbito legislativo





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