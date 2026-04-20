El Gobierno busca el aval del Congreso para cerrar un litigio histórico por deuda del default de 2001

El Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto para ratificar el acuerdo con fondos buitre. La medida busca cancelar deudas remanentes, frenar embargos sobre activos estatales y dar seguridad jurídica a la resolución del caso.

El Gobierno nacional ha formalizado ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley necesario para validar el pago del acuerdo alcanzado con los fondos buitre que aún mantenían litigios activos contra la República Argentina por la deuda soberana en default desde el año 2001.

El documento oficial, que cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, busca poner un punto final a una disputa judicial que se ha extendido por más de dos décadas en los tribunales internacionales. Los principales demandantes en este caso son Bainbridge Fund y el grupo de acreedores liderado por Attestor, quienes reclamaban judicialmente el cobro de bonos soberanos emitidos antes del colapso financiero de principios de siglo. Aunque inicialmente las cifras en disputa sumaban cerca de 600 millones de dólares, el acuerdo final implicará un desembolso significativamente menor, ya que parte de los colaterales de los bonos Brady fueron ejecutados previamente por los demandantes. La estrategia del Ejecutivo sigue la hoja de ruta trazada en los tribunales de Nueva York, donde el pasado 10 de abril los representantes legales del Estado argentino informaron a la jueza Loretta Preska sobre la firma de un entendimiento definitivo que, para hacerse efectivo, requiere necesariamente el visto bueno del Poder Legislativo. De acuerdo con el texto enviado al Congreso, el Gobierno se compromete a realizar un pago único de 67 millones de dólares a Bainbridge, tras lo cual la entidad entregará los bonos correspondientes para que sean cancelados definitivamente. Esta resolución es fundamental para la administración actual, ya que permite frenar las medidas de ejecución que los demandantes intentaban aplicar sobre activos estratégicos del Estado argentino, incluyendo acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, despejando así el horizonte de incertidumbre sobre el patrimonio público en el exterior. El acuerdo establece una suspensión inmediata de los litigios, comprometiendo a las partes a no iniciar nuevas acciones legales relacionadas con la deuda emitida con anterioridad al 1 de enero de 2002. Asimismo, Bainbridge ha aceptado este pago como la liquidación total de todos sus reclamos, incluyendo capital, intereses punitorios y gastos legales, liberando a la Argentina de cualquier responsabilidad futura respecto a estos instrumentos financieros. Con la decisión de canalizar este arreglo a través del Congreso, el oficialismo no solo busca dotar al proceso de una transparencia mayor, sino también blindar jurídicamente la resolución para evitar futuras impugnaciones que pudieran surgir bajo nuevas administraciones o cambios en el clima político. Esta maniobra es vista por los especialistas como un paso necesario para normalizar la relación del país con los mercados internacionales de crédito y eliminar uno de los últimos escollos legales pendientes de la crisis económica más profunda de la historia moderna argentina





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