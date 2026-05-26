El Gobierno busca acelerar el acuerdo con los holdouts antes del receso legislativo

El oficialismo enfrenta una carrera contrarreloj para aprobar en el Senado el pago de u$s171 millones a los fondos buitre, en medio de una agenda legislativa recargada y tensiones políticas.

El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei , se encuentra inmerso en una carrera contrarreloj para obtener la aprobación legislativa del acuerdo con los últimos fondos buitre o holdouts.

Se trata de un pago de u$s171 millones por los bonos que entraron en default en 2001, un conflicto que se ha prolongado durante más de dos décadas. El acuerdo, que ya fue firmado por el Ministerio de Economía, requiere el aval del Congreso para su entrada en vigor.

Sin embargo, el plazo para su ratificación se ha prorrogado ya en dos ocasiones, y la fecha límite actual, el 30 de junio, se acerca peligrosamente. Si no se cumple, el entendimiento podría caer automáticamente, lo que supondría un serio revés para la administración de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. La urgencia se ve agravada por el complejo panorama legislativo.

El Senado se ha convertido en un cuello de botella, pues a la agenda ya cargada de proyectos oficialistas se han sumado nuevas iniciativas. Entre ellas, el denominado Súper RIGI y el proyecto para legalizar y regular el lobby, que fueron ingresados por la Cámara de Diputados.

Además, se encuentran en trámite la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la reforma del Régimen de Zonas Frías y la Ley Hojarasca, todas con media sanción. A esto se añade la reforma electoral, que el Gobierno quiere priorizar pero no logra destrabar. En este contexto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Bullrich, había previsto una sesión para la semana, pero debió postergarla por falta de quórum.

Ahora, su objetivo es sesionar el 4 de junio con un temario que incluya sí o sí el acuerdo con los holdouts. Paralelamente, Milei ha moderado su habitual estilo confrontativo y ha destacado la importancia de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. En declaraciones radiales, el Presidente señaló que, tras las elecciones de medio término, su espacio, La Libertad Avanza, tiene una mejor composición en el Congreso, pero sigue siendo primera minoría sin quórum propio.

Reconoció que las reformas no son todo lo puras que él quisiera ni avanzan a la velocidad deseada, pero argumentó que esa es la lógica del sistema institucional que los argentinos han validado. Este cambio de tono coincide con la necesidad de aprobar una ambiciosa agenda legislativa antes del receso invernal y del inicio del Mundial, que pausarán la actividad legislativa.

Además, las tensiones con el PRO, cuyo líder, Mauricio Macri, ha tensado la relación con el Gobierno, elevan el riesgo de que algunos legisladores amarillos compliquen la aritmética parlamentaria. La iniciativa de acuerdo con los holdouts es clave para el Gobierno no solo por el cierre de un capítulo judicial de 25 años, sino también porque estos fondos se han comprometido por escrito a no obstaculizar futuras operaciones de deuda argentina.

Esto es fundamental para la estrategia de Caputo, ya que permitiría al país acceder a los mercados internacionales sin el lastre de los litigios. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, debe ser ratificado por el Senado antes del 30 de junio. Bullrich planea sesionar el 4 de junio para darle tratamiento, y luego enviarlo a Diputados para una sanción definitiva exprés antes del Mundial.

De lo contrario, el acuerdo caería y Argentina enfrentaría condiciones aún más desfavorables en los tribunales de Estados Unidos, donde los holdouts podrían reclamar contra activos como las acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Así, la gestión de Milei se juega una parte crucial de su credibilidad y de su promesa de resolver los problemas heredados





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