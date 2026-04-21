El Gobierno avanza con una reforma profunda para desregular el servicio de practicaje en la Marina Mercante

El ministro Federico Sturzenegger prepara un decreto para modificar el sistema de practicaje, buscando mayor competencia y menores costos en un sector estratégico y altamente regulado de la navegación argentina.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se encuentra ultimando los detalles para la publicación de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que promete transformar radicalmente el esquema operativo de la Marina Mercante argentina. El foco principal de esta medida es el sector del practicaje, una pieza técnica fundamental pero históricamente hermética dentro del sistema marítimo y fluvial nacional.

Los prácticos, profesionales encargados de asesorar a los capitanes en el ingreso, egreso y tránsito de buques en zonas de alta complejidad como puertos, canales y ríos, constituyen un engranaje vital para la logística nacional, aunque su modelo de negocio y las barreras de entrada al oficio han sido objeto de fuertes críticas por parte del Gobierno. La administración actual busca desarticular lo que considera un sistema de privilegios que, bajo el amparo de la seguridad marítima, ha mantenido durante años los salarios más altos de toda la actividad portuaria. La figura del práctico es la de un experto local con un conocimiento profundo sobre las corrientes, profundidades, normativas específicas y el tráfico constante en áreas de riesgo. Aunque su rol técnico es innegable, la actual estructura argentina se define como un servicio público impropio, donde el Estado delega la ejecución en privados bajo una supervisión de la Prefectura Naval Argentina. Este sistema, que se consolidó tras las reformas de la década del 90, permite que los prácticos operen con gran autonomía, fijando tarifas y condiciones bajo un esquema donde la oferta de profesionales está estrictamente regulada por procesos de ingreso sumamente exigentes y selectivos. El Gobierno argumenta que la fragmentación del mercado por zonas específicas y la falta de competencia abierta han generado una estructura de costos que impacta negativamente en la competitividad exportadora del país, al convertir al practicaje en un servicio excesivamente costoso para los armadores que deben operar en aguas nacionales. Por otro lado, los defensores del sistema actual sostienen que las estrictas barreras de entrada y la segmentación por zonas no son simples mecanismos de protección gremial, sino requisitos indispensables para garantizar la seguridad de la navegación en un territorio con una geografía fluvial tan variable y peligrosa como la argentina. La Prefectura Naval Argentina actúa como ente regulador, determinando cuántos profesionales son necesarios por área y validando las competencias técnicas. No obstante, el DNU que prepara Sturzenegger apunta a derribar estas limitaciones, buscando una apertura mayor que permita dinamizar el mercado, reducir los costos logísticos y eliminar los cuellos de botella que, según el Ejecutivo, frenan la eficiencia de los puertos nacionales. Este enfrentamiento promete redefinir las reglas del juego para los aproximadamente 350 profesionales habilitados que actualmente controlan el flujo marítimo en los ríos Paraná y de la Plata, marcando un nuevo capítulo en la agenda de reformas liberales que busca desregular cada sector estratégico de la economía argentina antes de finalizar el ciclo legislativo del año





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