El Gobierno avanza con la depuración del sistema de salud: dio de baja a cuatro prepagas más

La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó otras cuatro entidades de medicina privada de sus registros, elevando a 166 el total de empresas dadas de baja en el marco del plan oficial de transparencia y control de actividades reales.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, oficializó este martes la baja definitiva de otras cuatro entidades de medicina prepaga que formaban parte de sus registros oficiales.

Esta resolución fue comunicada a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, marcando un nuevo paso en el cronograma de reformas estructurales que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei, bajo la supervisión directa del ministro Mario Lugones. Con esta medida, el Ejecutivo continúa con su plan de reordenamiento del sistema de salud privado, alcanzando un total acumulado de 166 empresas eliminadas del padrón desde que comenzó el proceso de depuración, una iniciativa diseñada para elevar los estándares de transparencia y garantizar la trazabilidad operativa de los servicios de medicina privada en todo el territorio argentino. Las compañías que fueron excluidas de manera definitiva del registro son Su Medicina Asistencia, el Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres. Según explicaron las autoridades, el motivo fundamental detrás de estas bajas radica en la incapacidad de las entidades para acreditar una actividad comercial real. La SSS exige rigurosamente que las empresas del sector demuestren poseer una cartera de afiliados activa, así como una infraestructura operativa verificable que garantice la prestación de servicios médicos básicos. En los casos mencionados, las auditorías técnicas realizadas por el organismo detectaron irregularidades graves, como la inexistencia total de usuarios, la falta absoluta de servicios prestados o la omisión en la presentación de la documentación contable y operativa que es obligatoria según la normativa vigente. El Gobierno enfatiza que este rigor en los controles es indispensable para fomentar una libre competencia y establecer reglas de juego equitativas en un mercado históricamente complejo y poco transparente. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud llevaron tranquilidad a la población al aclarar que este proceso administrativo no genera ningún tipo de afectación para los usuarios del sistema. Las autoridades explicaron que las empresas dadas de baja en esta última tanda, al igual que las 162 anteriores, no se encontraban brindando servicios de cobertura médica al momento en que fueron inspeccionadas. Muchas de estas organizaciones persistían dentro del registro de forma puramente burocrática, funcionando como cascarones vacíos sin actividad real. Este plan de saneamiento se aceleró durante el último mes, periodo en el que se habían excluido otras diez firmas, incluyendo entidades de diversa índole como el Círculo Médico de San Luis, el Círculo Médico de Bragado y Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., entre otras. La meta final del Ejecutivo es lograr que el padrón de agentes de salud sea un reflejo fiel de la realidad, permitiendo que el sistema privado cuente únicamente con prestadores que cumplan con los requisitos legales y que ofrezcan garantías reales de atención a sus afiliados, fortaleciendo así la confianza pública en el sistema sanitario nacional





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