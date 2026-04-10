El Gobierno Argentino se Beneficia de la Lluvia de Dólares y el Dólar Cae

El Banco Central acumula compras récord de dólares mientras el dólar minorista continúa su tendencia a la baja. Análisis de la situación cambiaria y las proyecciones económicas del gobierno.

El gobierno argentino está aprovechando al máximo la afluencia de dólar es provenientes de diversas fuentes, impulsada principalmente por la cosecha gruesa del sector agropecuario y la significativa inversión de empresas y provincias que han colocado u$s12.000 millones desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, en las que Javier Milei obtuvo un triunfo decisivo.

El Banco Central (BCRA) ha sido un actor clave en este escenario, adquiriendo u$s457 millones este viernes, la cifra más alta registrada en los últimos dos años, lo que eleva el total de compras a u$s5.421 millones en lo que va del 2026. Esta cifra representa más de la mitad de la meta anual prevista, demostrando una fuerte acumulación de reservas. De hecho, esta compra es la segunda más grande realizada durante la administración de Milei, superada solo por los u$s468 millones adquiridos el 4 de abril de 2024. Este flujo de dólares ha tenido un impacto directo en el mercado cambiario, provocando una caída en el precio del dólar que ha alcanzado su mayor descenso en dos meses. El dólar minorista ha retrocedido y se sitúa por debajo de los $1.400, mostrando una cotización más baja que la registrada hace seis meses. Esta tendencia a la baja ha generado diferentes interpretaciones entre los analistas económicos. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha defendido la política del gobierno, sugiriendo que, sin las compras realizadas por el BCRA, el dólar podría situarse en niveles aún más altos. Esta situación ha llevado a un análisis más profundo de la situación económica, considerando el contexto inflacionario y las perspectivas futuras del mercado cambiario argentino.\El dólar minorista finalizó la semana por debajo de los $1.400, cerrando en $1.395. Esta disminución representa una caída acumulada del 5% en lo que va del 2026 y lo posiciona por debajo de los niveles registrados seis meses atrás. La cotización ha mostrado una tendencia a la baja desde el máximo de $1.515 alcanzado el 23 de octubre, en un momento en que la incertidumbre cambiaria impulsaba la dolarización de carteras antes de las elecciones. Aunque a finales de marzo se llegó a tocar $1.390 en una rueda, estos valores actuales sitúan al tipo de cambio minorista por debajo de los $1.405 registrados el 10 de octubre, cuando el blue cotizaba a $1.475. Tras el levantamiento del cepo cambiario, el acceso al mercado oficial se ha consolidado, disminuyendo la presión sobre el segmento informal y, consecuentemente, su precio. Factores como el ingreso de divisas provenientes del sector exportador, junto con las emisiones de deuda por parte de empresas y provincias, han contribuido a esta tendencia. Es importante considerar que esta situación ocurre en paralelo a una inflación acumulada cercana al 15% entre octubre y marzo. Las proyecciones sugieren que la cotización podría mantenerse relativamente estable en lo que resta del mes, con el tipo de cambio mayorista rondando los $1.380, sin grandes fluctuaciones en el corto plazo. El análisis del precio del dólar actual es crucial para comprender la dinámica económica. \El ministro Caputo ha descartado en varias ocasiones la existencia de un atraso cambiario, a pesar de que el tipo de cambio mayorista se mantiene por debajo de los $1.400 y la inflación ronda el 3% mensual. El mismo ministro ha reconocido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue superior a los meses anteriores, en parte debido al aumento de los combustibles, influenciado por la situación en Medio Oriente. El tipo de cambio, actualmente alrededor de los $1.400, se encuentra en niveles bajos en términos reales dentro de la gestión de Milei. Si el tipo de cambio se mantiene en esta zona, y la inflación se estabiliza en torno al 2,5% mensual, se podría volver a valores similares a los de noviembre de 2023, antes de la devaluación inicial de la administración actual. El economista Salvador Vitelli ha señalado que el dólar, ajustado a los precios actuales, se encuentra cercano a los mínimos registrados durante la gestión de Macri. Vitelli ha realizado cálculos comparativos, destacando los siguientes valores de referencia para entender la situación actual: el 'sudden-stop' de 2018 equivaldría hoy a $2.400, el post-PASO de 2019 a $2.568, la corrida de octubre de 2020 a $4.555, la crisis de deuda de 2022 a $3.900, la corrida preelectoral de 2023 a $4.646, los $800 de la devaluación de diciembre de 2023 equivalen a $2.676 y los $350 predevaluación equivalen a $1.236. El tipo de cambio actual se sitúa solo un 13,2% por encima del valor que mostraba el 'dólar Massa' antes de la devaluación de diciembre de 2023. El gobierno espera un superávit comercial considerable para este año. Según las estimaciones, el superávit comercial de 2026 podría superar los u$s20.000 millones, con exportaciones estimadas en u$s95.000 millones e importaciones que difícilmente superen los u$s70.000 millones. A esto se suma el ingreso de dólares financieros provenientes del endeudamiento de empresas, a través de emisiones de obligaciones negociables y préstamos externos, lo que también refuerza la disponibilidad de divisas. Este flujo de oferta permite satisfacer simultáneamente la demanda del sector público, que necesita dólares para pagar la deuda, y la de las personas, que compran divisas para ahorro y turismo. Este último punto es fundamental para entender la dinámica actual, ya que la demanda privada sigue siendo muy alta, lo que contribuye a la estabilidad del mercado cambiario





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dólar Banco Central Tipo De Cambio Economía Argentina Reservas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno argentino mantiene alerta de seguridad y controles fronterizos por conflicto en Medio OrienteEl Gobierno argentino mantendrá la alerta de seguridad en nivel alto y el protocolo especial de control en fronteras implementado a raíz de la escalada en Medio Oriente, hasta que se alcance una solución estable entre Estados Unidos, Israel e Irán. Se reforzarán las medidas de seguridad sobre objetivos sensibles y se mantendrá el monitoreo de la situación internacional.

Read more »

Provincias y ambientalistas avanzan contra la Ley de Glaciares: lluvia de amparos y cautelaresTras la aprobación en el Congreso, organizaciones ambientales y gobiernos provinciales impulsan demandas colectivas y amparos para frenar la aplicación de la norma. El conflicto se traslada a la Justicia y podría escalar hasta la Corte Suprema.

Read more »

Gobierno argentino impulsa Fondos de Asistencia Laboral: Inyección millonaria al mercado de capitalesEl presidente de la CNV, Roberto Silva, anunció la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que inyectarán entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales argentino. Estos fondos, financiados por un porcentaje obligatorio de la masa salarial, serán administrados por bancos y agentes de bolsa y se estructurarán como Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros. La iniciativa busca dinamizar el mercado de deuda y otros instrumentos financieros.

Read more »

Ante la lluvia de críticas, la FIFA debió dar explicaciones sobre las entradas del Mundial 2026Muchos compradores acusaron que les entregaron ubicaciones de menor calidad a las abonadas en el momento de la compra; desde la organización explicaron: 'Los mapas eran una guía, no la distribución exacta de los asientos'.

Read more »

La Investigación Científica: Un Legado de Houssay y un Imperativo para el Futuro ArgentinoReflexión sobre la importancia de la investigación científica en Argentina, inspirada por el aniversario del nacimiento de Bernardo Houssay. Se destaca su impacto en el desarrollo del país y la necesidad de fortalecer la ciencia local para un futuro próspero.

Read more »

Lluvia de dólares: así es como las empresas ayudan a consolidar el 'súper peso'Periodista especializado en Finanzas y Economía.

Read more »