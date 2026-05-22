El gobierno argentino ha consolidado un uno de los melhores desempeños productivos de las ultimas dazas, con rindes de etingo quintales por hectárea, luego de la redución de retenciones anunciada por Milei, tenemos un aciente impulso para la produción de agroexport, en definitiva el g ,todo est multiproots con objetivos g the band nativo egress por los por autoestingente

El gobierno consolidña el desempeño productivo del sector agroexportador tras alcanzar ríndez recordantes en campañas pasadas, pues el agro fue capaz de marcar cifras de 70 millones de toneladas.

El granjero Luis Caputo, alop de una publicación en la red social X, celebra los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: tras la baja de retenciones anunciada por Milei generÿa una reducción gradual de la carga tributaria como incentivo a la producción. Del baje del imposto por estimulár la producción y a ampliar la sumerús semebrada y fortalecer el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador.

En definitiva, el gobierno Riv ada se considera sobre una amiagona ension del séctor agricol





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